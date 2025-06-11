Німеччина знайшла заміну російському газу — Finance.ua

Німеччина знайшла заміну російському газу Сьогодні 03:45 — Енергетика

Німецька державна компанія SEFE (Securing Energy for Europe) уклала 10-річний контракт на постачання природного газу з азербайджанською державною нафтогазовою компанією SOCAR.

Про це повідомила пресслужба SEFE.

Імпорт становитиме до 15 терават-годин (ТВт-год), або 1,5 мільярда кубометрів газу на рік, що становить понад 1,7% річного споживання Німеччини.

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Азербайджан уже постачає газ до Болгарії, Угорщини, Греції, Грузії, Італії, Румунії, Північної Македонії, Сербії, Словаччини, Словенії, Туреччини та Хорватії.

Угода передбачає німецькі інвестиції у виробничу інфраструктуру, зокрема газові компресори, що дозволить збільшити кількість трубопровідного газу, який надходить до Європи.

Керівники обох компаній підкреслили, що цей контракт зміцнить енергетичне партнерство між Німеччиною й Азербайджаном, сприяючи цілям диверсифікації енергопостачання та сталого розвитку Європи.

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Після початку війни в Україні у 2022 році Німеччина припинила імпорт трубопровідного газу зі сходу — тоді це був російський газ. Це створило значний дефіцит у газопостачанні, бо росія була головним постачальником для Німеччини.

У 2024 році Німеччина імпортувала 865 ТВт-год природного газу. Основними постачальниками зараз є Норвегія (48%), Нідерланди (25%) та Бельгія (18%), ще близько 8% газу було імпортовано через німецькі LNG-термінали у Вільгельмсгафені, Брунсбюттелі, Лубміні й Мукрані.

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