Китайський бізнес шукає заміну російській та іранській нафті — Finance.ua
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Китайський бізнес шукає заміну російській та іранській нафті

Енергетика
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Китайський нафтопереробний завод віддає перевагу африканській нафті перед іранською та російською.
Про це повідомляє Bloomberg.
Приватний китайський нафтопереробний завод придбав партію західноафриканської нафти, що викликало інтерес трейдерів, оскільки невеликі незалежні переробники в Китаї, як правило, надають перевагу імпорту нафти з Ірану та росії, що перебувають під санкціями США.
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Хоча такі заводи здебільшого купували російську ВСТО та іранську нафту, оскільки ці вантажі, як правило, дешевші і мають коротші маршрути доставки, умови змінюються, роблячи інші потоки більш привабливими.
За матеріалами:
Економічна Правда
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