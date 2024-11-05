ЄС розслідує імпорт російської нафти через Туреччину в обхід санкцій — Politico — Finance.ua
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ЄС розслідує імпорт російської нафти через Туреччину в обхід санкцій — Politico

Світ
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ЄС розслідує імпорт російської нафти через Туреччину в обхід санкцій — Politico
ЄС розслідує імпорт російської нафти через Туреччину в обхід санкцій — Politico
Управління Європейського Союзу по боротьбі з шахрайством розслідує постачання російських нафтопродуктів до ЄС в обхід санкцій через Туреччину.
Про це повідомляє Politico.
За рік після запровадження 5 лютого 2023 року ембарго на поставку російських нафтопродуктів країни ЄС імпортували 5,2 млн т на понад 3 млрд євро з трьох турецьких портів: Джейхана, Мармара Ереглісі та Мерсіна, попри те, що у цих портах немає переробних потужностей.
Росія скористалася лазівкою в санкційних правилах ЄС, які дозволяють купувати продукти з російської нафти в разі істотної переробки (змішування), і налагодила постачання через турецькі порти.
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З лютого 2023 року до кінця лютого 2024 року Туреччина імпортувала російських нафтопродуктів на 17,6 млрд євро — на 105% більше, ніж за попередній аналогічний період.
Водночас турецький експорт палива до ЄС зріс на 107%. На постачанні нафтопродуктів до Туреччини РФ заробила 5,4 млрд євро, що дало змогу москві «продовжувати повномасштабне вторгнення в Україну», наголошують у повідомленні.
Розслідування відбувається на тлі погіршення відносин між Брюсселем і Анкарою через її російську політику — навіть попри те, що Туреччина робить незначні кроки, щоб приєднатися до західних санкцій.
Минулого року Politico виявило, що Москва отримала ще 1 млрд євро через окрему лазівку в санкціях ЄС у Болгарії.
За матеріалами:
Економічна Правда
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