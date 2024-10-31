США наклали санкції на 400 осіб і компаній, зокрема за допомогу рф з обходом обмежень — Finance.ua
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США наклали санкції на 400 осіб і компаній, зокрема за допомогу рф з обходом обмежень

Світ
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США наклали санкції на 400 осіб і компаній, зокрема за допомогу рф з обходом обмежень
США наклали санкції на 400 осіб і компаній, зокрема за допомогу рф з обходом обмежень
Сполучені Штати запроваджують санкції проти близько 400 фізичних осіб і компаній за їхню допомогу росії з обходом обмежень, введених за її війну проти України.
Про це оголосив Держдеп США 30 жовтня.
Під нові обмеження потрапляють близько 400 фізичних осіб і компаній. Речник Держдепу Метью Міллер зазначив, що йдеться про тих, хто сприяє війні рф проти України, допомагаючи росії обходити санкції і отримувати необхідне для її воєнної машини.
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«Ми продовжимо використовувати усі доступні нам інструменти, щоб забезпечити відповідальність росії за скоєні злочини», — додав він.
У санкційному списку опинилися десятки компаній з різних країн, зокрема Китаю, Індії, Малайзії, Таїланду, Туреччини та ОАЕ, які імпортували до росії зокрема мікроелектроніку та компоненти, важливі для авіації, та російські компанії, які виступали контрагентами-імпортерами.
Окрім того, під санкції потрапили п’ятеро новопризначених заступників міністра оборони рф, а також серія російських підприємств, де ремонтується військова техніка і виробляються технології, потрібні для ОПК, а також організації, пов’язані з військовою співпрацею росії і білорусі.
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Також під санкціями опинилася компанія, що перевозила обладнання для російського проєкту «Арктик СПГ 2», і мережа судноплавних компаній з ОАЕ і Сінгапуру, які беруть участь у закупівлі суден для транспортування СПГ для компанії «Новатек».
Крім того, під санкції потрапили три дочірні компанії «Росатому», що займаються розробкою цифрових технологій і програмного забезпечення для його потреб.
За матеріалами:
Економічна Правда
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