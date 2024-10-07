Зеленський підписав санкції проти низки людей та компаній — Finance.ua
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Зеленський підписав санкції проти низки людей та компаній

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Зеленський підписав санкції проти низки людей та компаній
Зеленський підписав санкції проти низки людей та компаній
Український президент Володимир Зеленський увів у дію санкції проти низки людей та компаній. Відтепер до санкційного списку додалося 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні.
Про це свідчить указ № 692/2024.
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«Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 5 жовтня 2024 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», — йдеться в указі.
Згідно з додатками до рішення РНБО, обмежувальні заходи діятимуть протягом трьох років.
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Введені вони проти таких громадян, як Олександр Акст, Валерій Фальковський і Владислав Студенець, а також проти 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні. Зокрема:
  • «Герман логістик сервіс»,
  • «Преміум пакет ГМБХ енд Ко. КГ»,
  • «Торг інвест захід»,
  • «Рейніз трейдгруп»,
  • «Блокріал»,
  • «Укрвікбуд»,
  • «Мітракорт»,
  • «Грандміст»,
  • «Боненторг»,
  • «Будівельна фірма «Рембудмонтаж»,
  • «Гріно імпекс»,
  • «Прайм трейдент»,
  • «Клайд-індастрі»,
  • «Ареома»,
  • «Бізнестрек»,
  • «Альфагалактик»,
  • «Барітренд»,
  • «Ленокс трейдінг».
Зауважимо, що контроль за виконанням відповідного рішення покладений на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Олександр Акст — громадянин Німеччини, який контролював компанію «Преміум-пакет», яка нелегально ввезла чотири тонни контрабандного одягу.
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Валерій Фальковський — колишній начальник відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса-вантажний». Примітно, що при звільненні він навіть не здав службове посвідчення.
Владислав Студенець — пов’язаний із кількома компаніями у різних регіонах України. Деякі з них припинили роботу, а деякі ще працюють. Кілька з них також зареєстровані в Одесі.
Зауважимо, що всі троє потрапили під санкції РНБО ще у 2021 році.
За матеріалами:
РБК-Україна
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