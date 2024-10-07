Зеленський підписав санкції проти низки людей та компаній — Finance.ua

Зеленський підписав санкції проти низки людей та компаній Сьогодні 10:15

Зеленський підписав санкції проти низки людей та компаній

Український президент Володимир Зеленський увів у дію санкції проти низки людей та компаній. Відтепер до санкційного списку додалося 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні.

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«Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 5 жовтня 2024 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», — йдеться в указі.

Згідно з додатками до рішення РНБО, обмежувальні заходи діятимуть протягом трьох років.

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Введені вони проти таких громадян, як Олександр Акст, Валерій Фальковський і Владислав Студенець, а також проти 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні. Зокрема:

«Герман логістик сервіс»,

«Преміум пакет ГМБХ енд Ко. КГ»,

«Торг інвест захід»,

«Рейніз трейдгруп»,

«Блокріал»,

«Укрвікбуд»,

«Мітракорт»,

«Грандміст»,

«Боненторг»,

«Будівельна фірма «Рембудмонтаж»,

«Гріно імпекс»,

«Прайм трейдент»,

«Клайд-індастрі»,

«Ареома»,

«Бізнестрек»,

«Альфагалактик»,

«Барітренд»,

«Ленокс трейдінг».

Зауважимо, що контроль за виконанням відповідного рішення покладений на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Олександр Акст — громадянин Німеччини, який контролював компанію «Преміум-пакет», яка нелегально ввезла чотири тонни контрабандного одягу.

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Валерій Фальковський — колишній начальник відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса-вантажний». Примітно, що при звільненні він навіть не здав службове посвідчення.

Владислав Студенець — пов’язаний із кількома компаніями у різних регіонах України. Деякі з них припинили роботу, а деякі ще працюють. Кілька з них також зареєстровані в Одесі.

Зауважимо, що всі троє потрапили під санкції РНБО ще у 2021 році.

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