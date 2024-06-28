ЄС ввів санкції проти однієї з найбільших транспортних компаній росії — Finance.ua
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ЄС ввів санкції проти однієї з найбільших транспортних компаній росії

Фондовий ринок
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ЄС ввів санкції проти однієї з найбільших транспортних компаній росії
ЄС ввів санкції проти однієї з найбільших транспортних компаній росії
Європейський союз ввів санкції проти однієї з найбільших транспортних компаній росії. Йдеться про компанію «Трансконтейнер».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС.
ЄС, зокрема, запровадив економічні санкції проти генерального директора «Трансконтейнера» Михайла Концерева.
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«Трансконтейнер» — це найбільший залізничний контейнерний оператор у росії. Як пояснюють в ЄС, у 2023 році прибуток компанії зріс, зокрема, за рахунок транзитних перевезень білоруських вантажів до російських портів.
Також «Трансконтейнер» надає послуги на новому терміналі в особливій економічній зоні «Алабуга», яка пов’язана з постачання дронів-камікадзе типу «Шахед», якими росіяни атакують Україну.
Крім того, компанію пов’язують з постачанням зброї з КНДР, логістичним забезпеченням війни в Україні.
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З відкритих джерел відомо, що «Трансконтейнер» має понад 40 тисяч фіттингових платформ для перевезення контейнерів, а також понад 140 тисяч контейнерів. Фірма керує 40 контейнерними терміналами у росії.
Євросоюз також запровадив санкції проти російської фірми з надання фінансових послуг ТОВ «Тітул» та її власника Дмитра Бєлоглазова. До санкційних списків додали російські компанії «Іліадіс» та Rasperia Trading Limited.
За матеріалами:
РБК-Україна
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