ЄС погодив санкції проти білорусі, щоб закрити «найбільшу лазівку» для обмежень рф — Finance.ua
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ЄС погодив санкції проти білорусі, щоб закрити «найбільшу лазівку» для обмежень рф

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ЄС погодив санкції проти білорусі, щоб закрити «найбільшу лазівку» для обмежень рф
ЄС погодив санкції проти білорусі, щоб закрити «найбільшу лазівку» для обмежень рф
Країни Європейського Союзу погодили пакет санкцій проти білорусі, щоб спробувати перекрити шляхи уникнення обмежень щодо росії.
Про це повідомляє Reuters.
Цього тижня ЄС прийняв свій 14-й пакет санкцій, щоб покарати росію за її повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році. Пакет включав положення, які посилювали відповідальність компаній ЄС, які експортують через країни, що не входять до ЄС.
«Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення росії в Україну, зокрема боротьбу з обходом санкцій», — заявила Бельгія, яка головує в ЄС до кінця червня.
«Цим пакетом ми щойно закрили найбільшу лазівку нашого режиму санкцій», — йдеться в окремій заяві голови ЄС.
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Зусилля, щоб закрити шляхи обходу санкцій, посилилися з минулого року, а дипломати кажуть, що саме білорусь є однією з найбільших лазівок.
Один із дипломатів уточнив, що текст узгоджує заходи щодо товарів подвійного призначення, таких як мікросхеми, що містяться в основних побутових приладах, а також передових технологій і військової продукції.
З пакету було вилучено положення, якого домагалися деякі країни, що дозволяло б експортувати білоруський калій та інші сільськогосподарські товари через Європу в разі різкого зростання цін.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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