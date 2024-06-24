ЄС офіційно схвалив 14 пакет санкцій проти рф: вдарить по російському газу — Finance.ua

ЄС офіційно схвалив 14 пакет санкцій проти рф: вдарить по російському газу Сьогодні 11:00

ЄС офіційно схвалив 14 пакет санкцій проти рф: вдарить по російському газу

Міністри закордонних справ країн ЄС, які зустрічаються сьогодні у Люксембурзі, ухвалили 14-й пакет санкцій проти росії у зв’язку із її агресією проти України, який надалі поширює тиск на російську енергетику та містить заходи для запобігання спробам обминати європейські санкції.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в інформації, яка оприлюднена сьогодні на сайті Європейської ради.

«Рада ЄС ухвалила сьогодні 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів для завдання подальшого удару проти режиму путіна та проти тих, хто сприяє його злочинній, неспровокованій та невиправданій агресивній війні проти України. Ці заходи мають на меті вразити високодохідні сектори російської економіки, такі як енергетика, фінанси та торгівля, і надалі ускладнити обходження санкцій ЄС», — йдеться у повідомленні.

Що передбачають нові санкції

Новий пакет включає обмежувальні заходи щодо ще 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Санкцій ЄС включають заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, з метою забезпечення того, щоб об’єкти ЄС не використовувалися для перевалки російського скрапленого природного газу (СПГ) до третіх країн, і таким чином зменшити значні доходи, які росія отримує від продажу та транспортування СПГ, ЄС заборонить послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою здійснення операцій з перевалки до третіх країн.

Це стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег, а також операцій з перевантаження, і не впливає на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через територію ЄС. Єврокомісія буде стежити за виконанням і розвитком цього рішення і може запропонувати пом’якшувальні заходи, якщо це буде необхідно.

Крім того, ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення будівництва СПГ-проєктів, таких як «Арктик СПГ 2» і «Мурманськ СПГ». Вводяться обмеження на імпорт російського СПГ через термінали ЄС, не підключені до газової системи.

Європейська правда За матеріалами:

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