У Мін’юсті розповіли, які активи вже вдалося стягнути з підсанкційних бізнесменів — Finance.ua
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У Мін’юсті розповіли, які активи вже вдалося стягнути з підсанкційних бізнесменів

Казна та Політика
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Мін’юст подав до ВАКС 52 позовні заяви про застосування санкції стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб.
Про це повідомила заступник міністра юстиції України Інна Богатих.
Вона також розповіла, що, згідно з рішеннями ВАКС, що набрали законної сили, санкцію стягнення активів в дохід держави застосовано до 49 підсанкційних осіб.
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За інформацією заступника міністра, загалом в дохід держави орієнтовно стягнуто активи:
  • грошових коштів на суму близько 208 млн грн;
  • права вимоги на кошти, в т. ч. компенсацію еквівалентно 41 млн грн;
  • корпоративних прав в 58 підприємствах;
  • об’єктів нерухомого майна (земельні ділянки, виробничі приміщення, будинки, квартири, цехи) — 184;
  • рухомого майна (транспорт, судна, авіадвигуни/авіазапчастини, обладнання) — 894 об’єкти, з них — 7 авіаційних двигунів;
  • історичних та культурних цінностей — 537 штук.
«Різноманітність стягнутих активів — від транспортних засобів, об’єктів нерухомості, цінних об’єктів мистецтва до корпоративних прав в компаніях, якими підсанкційні володіють прямо та опосередковано в контексті основних найбільших кейсів — це справи російських олігархів О. Дерипаски, братів Ротенбергів, М. Шелкова, В. Євтушенкова, Є. Гінер, Е. Худайнатова та колишнього українського президента Януковича В. Ф», — розповіла Інна Богатих.
За матеріалами:
Економічна Правда
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