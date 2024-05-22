російський олігарх Фрідман вимагає від Люксембургу компенсації $15,8 мільярда за заморожені активи — Finance.ua

російський олігарх Фрідман вимагає від Люксембургу компенсації $15,8 мільярда за заморожені активи Сьогодні 21:30 — Фондовий ринок

російський олігарх Фрідман вимагає від Люксембургу компенсації $15,8 мільярда за заморожені активи

Підсанкційний російський олігарх Михайло Фрідман запропонував уряду Люксембургу розпочати переговори щодо компенсації у розмірі 15,8 мільярда доларів за його активи, заморожені в країні в рамках виконання санкцій Євросоюзу.

Про це з посиланням на свої джерела повідомило російське видання «Ведомости».

Зазначається, що адвокати бізнесмена звернулися до влади Люксембургу з вимогою компенсації за заморожені активи ще у лютому, проте досі не отримали відповіді. Фрідман вважає такі дії європейської країни незаконною експропріацією. Зазначена ж сума є його оцінкою того, скільки коштують його активи у країні.

Втім, ця оцінка є приблизною, оскільки санкції не дозволяють Фрідману залучити незалежних експертів з ЄС для проведення повної оцінки активів, а його компаніям у Люксембурзі заборонено надавати йому фінансову інформацію.

Фрідман аргументує свої вимоги двостороннім інвестиційним договором 1989 року між Бельгією, Люксембургом та Радянським Союзом (правонаступницею якого є росія), який, на його думку, був порушений внаслідок заморожування його активів.

Також, зазначається, якщо протягом пів року влада Люксембургу не відреагує на його вимоги, Фрідман має право звернутися до комісії ООН з права міжнародної торгівлі або до Стокгольмського арбітражу.

Фрідман є власником прямих або бенефіціарних пакетів акцій у компаніях CTF Holdings, ABH Holdings, Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investments Holdings, LetterOne Holdings та LetterOne Investment Holdings. Через ці компанії він інвестував у різні сектори та країни, зокрема в Альфа-Банк , Amsterdam Trade Bank, ритейлера X5 Group та інші.

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Нагадаємо, що ЄС запровадив санкції проти Фрідмана ще в лютому 2022 року, а у березні до них приєдналася Велика Британія. Тоді ж бізнесмен покинув раду директорів Альфа-Банку. Україна запровадила санкції проти Фрідмана та його бізнес-партнерів Петра Авена та Андрія Косогова 19 жовтня 2022 року.

6 жовтня, Верховна Рада прийняла закон про особливості виведення з ринку системно важливого банку у випадку його неплатоспроможності в умовах воєнного стану, який передбачає купівлю такого банку державою за символічну 1 гривню. Ухвалення документу вважали направленим саме на застосування перш за все до дочірньої структури Альфа-Банку в Україні, яка з грудня змінила назву на Сенс Банк.

20 липня НБУ вирішив вивести Сенс Банк з ринку та звернувся до Кабінету Міністрів з пропозицією щодо участі держави в цій процедурі. Наступного дня в банку запровадили тимчасову адміністрацію, а вже 22 липня було домовлено про передачу 100% банку державі в особі Міністерства фінансів. Таким чином, Сенс Банк не став виводитися з ринку й продовжив роботу вже як державний.

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