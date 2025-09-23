0 800 307 555
Кожен шостий нафтовий танкер у світі належить до російського тіньового флоту — NYT

Енергетика
росія зуміла обійти західні санкції, створивши так званий тіньовий флот нафтових танкерів. За оцінками, близько 17% від усіх діючих суден такого класу використовується для перевезення російської нафти.
Про це пише The New York Times.
Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році Захід запровадив низку санкцій, покликаних обмежити прибутки кремля від експорту нафти. Однак рф швидко налагодила нову схему заробітку: вона зібрала флот старих суден із непрозорою структурою власності, які таємно доставляють нафту до Китаю, Індії та інших віддалених ринків.
За підрахунками S&P Global Market Intelligence, на початку 2025 року цей «тіньовий флот» налічував близько 940 суден — на 45% більше, ніж роком раніше. Його частка становить приблизно 17% від усього світового танкерного флоту.
Багато з цих суден працюють без належного страхування, часто змінюють прапори, подають неправдиві дані про місцезнаходження та здійснюють перевантаження нафти в морі. Це ускладнює відстеження походження нафти та контроль за дотриманням санкцій.
За даними S&P, середній вік суден становить близько 20 років, порівняно з 13 роками для нафтового флоту в цілому.
«Відсутність страхування в поєднанні з дуже старими суднами збільшує ризик екологічної катастрофи», — сказала Наталія Гозак, директор офісу Greenpeace Україна.
Крім того, деякі з цих суден підозрюються у підводному саботажі — пошкодженні трубопроводів або кабелів.
«Багато хто хоче зробити найпростішу частину — накласти санкції. Але насправді ми створили ще більшу проблему. Санкції не виводять їх з бізнесу. Вони виводять їх з легального бізнесу», — наголосив експерт з морської безпеки та засновник дослідницької фірми I.R. Consilium Ян Ралбі.
За матеріалами:
ua.news
