Німеччина посилила перевірку танкерів рф — Finance.ua

Німеччина посилила перевірку танкерів рф Сьогодні 17:21 — Світ

Німеччина посилила перевірку танкерів рф

Німеччина вводить жорсткіші вимоги до танкерів, що проходять територіальними водами країни, аби посилити боротьбу з так званим «тіньовим флотом» росії. Нові заходи стосуються суден, які прямують на схід від німецького острова Фемарн у Балтійському морі.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Міністерство закордонних справ Німеччини.

«Ми повинні посилити нашу пильність у Балтійському морі щодо „тіньового флоту“», — сказав міністр транспорту Патрік Шнідер.

Зазначається, що з 1 липня у танкерів, які рухаються територіальними водами Німеччини, будуть вимагати наявність страхового захисту від шкоди, спричиненої забрудненням нафтою.

«Страхове покриття цих суден часто невідоме, оскільки вони уникають авторитетних страхових компаній та європейських портів. Запитуючи про статус страхування, ми додаємо ще один елемент до нашої картини ситуації. Чим повніша картина, тим швидше ми зможемо вжити заходів разом з нашими країнами-партнерами в регіоні Балтійського моря, зокрема включити до списку судна, на які поширюються санкції», — пояснив Шнідер.

Цей захід є частиною європейських зусиль, спрямованих на подолання російського «тіньового флоту» та покращення безпеки на морі й захисту морського середовища.

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«Тіньовий флот» включає нафтові танкери, деякі з яких старі, використовують небезпечні методи судноплавства та використовуються для ухилення від санкцій. У разі виявлення невідповідностей судно може підлягати додатковим заходам — від посиленого спостереження у Європі до внесення в санкційний список.

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