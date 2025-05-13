Рада підтримала законопроєкт, який дозволить накладати санкції на тіньовий флот рф — Finance.ua
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Рада підтримала законопроєкт, який дозволить накладати санкції на тіньовий флот рф

Казна та Політика
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Рада підтримала законопроєкт, який дозволить накладати санкції на тіньовий флот рф
Рада підтримала законопроєкт, який дозволить накладати санкції на тіньовий флот рф
Верховна Рада 13 травня прийняла за основу законопроєкт № 13020 щодо санкцій проти тіньового флоту росії.
Про це пише нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк. Рішення підтримали 269 нардепів.
Як йдеться в пояснювальній записці, зараз чинне законодавство України дозволяє накласти санкції на юридичних і фізичних осіб, але не дає можливості санкціонувати судна і літаки.
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Запропоновані зміни до законодавства дозволять накладати санкції на конкретні судна та літаки, які причетні до російського тіньового транспортування нафти й нафтопродуктів, зброї та військових.
Нагадаємо, на початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.
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Для обходу нафтових санкцій росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Совкомфлот».
За підрахунками The Guardian, тіньовий флот росії зараз налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту і приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою рф транспортує майже 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки кремлю. Зараз Велика Британія ввела санкції проти найбільшої кількості суден тіньового флоту.
За матеріалами:
theБабель
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