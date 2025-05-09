Британія оголосила про наймасштабніші санкції проти тіньового флоту рф — Finance.ua

Британія оголосила про наймасштабніші санкції проти тіньового флоту рф Сьогодні 15:15 — Світ

Британія оголосила про наймасштабніші санкції проти тіньового флоту рф

У п’ятницю, 9 травня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про найбільший в історії пакет санкцій, націлений на російський тіньовий флот.

Про це Стармер повідомив у соціальній мережі Х.

The threat Russia poses to our national security cannot be underestimated.



To ramp up the pressure on Putin, I’m announcing the largest package of sanctions yet.



I will always do what it takes to safeguard working people.



Security at home. Strength abroad. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 9, 2025

Вони стосуються 100 нафтових танкерів, які становлять основну частину тіньового флоту рф і з початку 2024 року перевезли вантажі на суму понад 24 млрд дол.

«Загрозу, яку росія становить для нашої національної безпеки, не можна недооцінювати. Щоб посилити тиск на путіна, я оголошую про найбільший пакет санкцій на сьогодні», — йдеться у повідомленні.

У британському уряді зазначили, тіньовий флот не просто фінансує війну росії проти України. Ці судна перебувають у поганому стані і завдають шкоди критично важливій національній інфраструктурі Великої Британії та євроатлантичного регіону.

Як раніше повідомляла пресслужба британського уряду, основний пакет санкцій буде спрямований проти старого та небезпечного «тіньового флоту», який перевозить російську нафту.

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