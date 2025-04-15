Заморожені росактиви: Британія направила Україні другий транш на $990 млн — Finance.ua

Заморожені росактиви: Британія направила Україні другий транш на $990 млн Сьогодні 10:31 — Казна та Політика

Заморожені росактиви: Британія направила Україні другий транш на $990 млн

Велика Британія надіслала Україні 752 мільйони фунтів стерлінгів (близько $990 млн), забезпечених замороженими російськими активами.

Кошти призначені для закупівлі систем протиповітряної оборони та артилерії.

«Світ змінюється у нас на очах, його вигляд формує глобальна нестабільність, включаючи російську агресію проти України», — заявила міністр фінансів Рейчел Рівз.

Україна отримала від Великої Британії перший із трьох траншів у розмірі 752 млн фунтів на початку березня 2025 року, останній буде виплачено 2026 року.

Виділені Лондоном гроші — частина програми Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), в рамках якої країни G7 нададуть Україні кредити на загальну суму $50 млрд під прибуток від заморожених на Заході активів російського Центробанку.

Читайте також ЄС щомісяця виділятиме Україні €1 млрд із заморожених активів рф

Нагадаємо, 2 березня Британія та Україна підписали угоду про надання кредиту на суму близько 2,74 млрд євро.

Кошти надаються на 30 років. Вказується, що кредит буде погашатися за рахунок майбутніх доходів від заморожених російських активів. Він піде на фінансування закупівель оборонних матеріалів.

У Нацбанку заявили , що Україна сподівається вже наступного року отримувати зовнішнє фінансування і за рахунок «тіла» знерухомлених активів росії.

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.