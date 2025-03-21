ЄС щомісяця виділятиме Україні €1 млрд із заморожених активів рф — Finance.ua
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ЄС щомісяця виділятиме Україні €1 млрд із заморожених активів рф

Казна та Політика
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ЄС щомісяця виділятиме Україні €1 млрд із заморожених активів рф
ЄС щомісяця виділятиме Україні €1 млрд із заморожених активів рф
Євросоюз планує до листопада щомісяця надавати Україні по 1 млрд євро в рамках механізму Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine. Повернення коштів передбачено за рахунок прибутків від заморожених російських активів.
Про це повідомив європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс, інформує Інтерфакс-Україна.
Водночас у грудні 2025 року ЄС планує передати Україні останні 6 млрд євро за програмою ERA одним траншем.
«Враховуючи, що потребу у фінансуванні на цей рік покрито, ми в певному сенсі переглянули цей графік виплат, щоб допомогти Україні покрити розрив у фінансуванні, який зазвичай виникає в січні. Отже, вже з прицілом на наступний рік», — наголосив він.
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Домбровскіс зазначив, що цього року ЄС планує надати Україні 30,5 млрд євро, зокрема 12,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility та 18 млрд євро за механізмом ERA.
Перші 3 млрд євро були перераховані в січні, а ще 1 млрд євро надійшов 20 березня. Наступний транш у рамках Ukraine Facility, обсягом 4,5 мільярда євро, очікується у квітні.
Єврокомісар нагадав, що виділення фінансування Ukraine Facility прив’язано до виконання реформ та законодавчої роботи, прописаних у Плані України.
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Валдіс Домбровскіс під час візиту до України провів зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, урядовцями, міністром фінансів Сергієм Марченком, головою НБУ Андрієм Пишним, а також представниками парламенту.
Головна мета його візиту — обговорення подальшої фінансової підтримки України з боку ЄС в умовах геополітичної невизначеності. Зокрема, розглядалися можливі шляхи компенсації потенційних прогалин у допомозі від США, зокрема через перегляд профілю виплат для України.
Домбровскіс зазначив, що ЄС прагне зменшити залежність від США у питаннях безпеки та оборони. У цьому контексті Європейська комісія представила стратегію «Переозброїти Європу», яка передбачає суттєве збільшення оборонних інвестицій і витрат до 800 млрд євро протягом наступних чотирьох років.
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Домбровскіс зазначив, що в межах програми фінансування безпеки ЄС обсягом до 100 млрд євро планується інтеграція української військової промисловості на рівні з оборонними підприємствами Євросоюзу.
Фінансування в межах ініціативи ERA передбачає залучення 50 млрд доларів США від країн G7. Кредит надається на 30 років і буде обслуговуватися за рахунок прибутків від заморожених російських суверенних активів.
Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над використанням російських активів для підтримки своєї економіки та оборони.
За матеріалами:
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