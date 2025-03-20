Україна отримала 1 млрд євро від ЄС з надходжень від російських активів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС з надходжень від російських активів

Казна та Політика
33
Україна отримала 1 млрд євро від ЄС з надходжень від російських активів
Україна отримала 1 млрд євро від ЄС з надходжень від російських активів
Європейська комісія виділила Україні новий транш у розмірі 1 млрд євро в рамках своєї частини позики «великої сімки» (G7), яка має бути погашена за рахунок надходжень від знерухомлених державних активів рф в ЄС.
Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
Читайте також
З цією виплатою загальний обсяг позик, наданих Єврокомісією Україні в рамках цієї макрофінансової допомоги з початку року, досягне 4 млрд євро.
Наразі ідуть переговори з Україною щодо графіка наступних виплат.
Як додав прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, від ЄС це вже другий транш, забезпечений доходами від заморожених російських активів.
«Кошти спрямуємо на пріоритетні видатки держбюджету. Загалом за ініціативою G7 європейські партнери надали Україні вже 4 млрд євро», — написав Шмигаль.
Читайте також
Він наголосив, що заморожені російські активи мають працювати на користь нашої держави.
«І ми будемо працювати над тим, щоби повністю їх конфіскувати та спрямувати на відбудову України», — додав він.
Нагадаємо, Україна отримала перший транш від Канади обсягом 2,5 млрд канадських доларів у межах ініціативи G7 ERA. Кошти було спрямовано на пріоритетні потреби держбюджету.
Допоможіть нам зробити контент ще кориснішим для вас! Finance.ua створив невеличке опитування, щоб врахувати ваші побажання та інтереси при створенні матеріалів. Це займе лише кілька хвилин, але дозволить покращити наші тексти.

👉 Пройти опитування

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems