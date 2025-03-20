Україна отримала 1 млрд євро від ЄС з надходжень від російських активів — Finance.ua

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС з надходжень від російських активів Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС з надходжень від російських активів

Європейська комісія виділила Україні новий транш у розмірі 1 млрд євро в рамках своєї частини позики «великої сімки» (G7), яка має бути погашена за рахунок надходжень від знерухомлених державних активів рф в ЄС.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

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З цією виплатою загальний обсяг позик, наданих Єврокомісією Україні в рамках цієї макрофінансової допомоги з початку року, досягне 4 млрд євро.

Наразі ідуть переговори з Україною щодо графіка наступних виплат.

Як додав прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, від ЄС це вже другий транш, забезпечений доходами від заморожених російських активів.

«Кошти спрямуємо на пріоритетні видатки держбюджету. Загалом за ініціативою G7 європейські партнери надали Україні вже 4 млрд євро», — написав Шмигаль.

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Він наголосив, що заморожені російські активи мають працювати на користь нашої держави.

«І ми будемо працювати над тим, щоби повністю їх конфіскувати та спрямувати на відбудову України», — додав він.

Нагадаємо, Україна отримала перший транш від Канади обсягом 2,5 млрд канадських доларів у межах ініціативи G7 ERA. Кошти було спрямовано на пріоритетні потреби держбюджету.

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