Канада спрямувала Україні $1,7 млрд — перший транш із активів рф Сьогодні 15:46 — Казна та Політика

Канада спрямувала Україні $1,7 млрд — перший транш із активів рф

Україна отримала перший транш від Канади обсягом 2,5 млрд канадських доларів у межах ініціативи G7 ERA.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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«Україна отримала перший транш від Канади обсягом 2,5 млрд канадських доларів (близько 1,7 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA)», — сказано в повідомленні.

Кошти буде спрямовано на пріоритетні потреби держбюджету.

Механізм ERA обсягом до 50 млрд доларів США передбачає спрямування Україні кредитних коштів, що будуть погашатися та обслуговуватись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів.

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Загалом внесок Канади в ініціативу ERA сягає 5 млрд канадських доларів. Кредит надається на 30 років.

«Канада є надійним та непохитним партнером України. Вдячний за підтримку механізму ERA. Це справедливий та необхідний інструмент для притягнення росії до фінансової відповідальності за злочини в Україні. У 2025 році Канада головує в G7, і я розраховую на посилення нашої співпраці та збереження фокусу уваги на потребах України», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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