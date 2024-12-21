Україна отримає транш від МВФ у розмірі 1,1 млрд доларів — Finance.ua

Україна отримає транш від МВФ у розмірі 1,1 млрд доларів
Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила шостий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України та схвалила виділення нового траншу обсягом 1,1 млрд доларів.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
Загалом у рамках програми EFF Україна вже виконала 35 структурних маяків, із яких 20 стосуються фіскальної політики.
Скільки отримала Україна від МВФ з початку 2024 року
За словами очільника Мінфіну Сергія Марченка, транш надійде найближчим часом, збільшивши загальний обсяг фінансування від МВФ у 2024 році до 5,4 млрд доларів, а загальна сума виплат за програмою EFF становитиме 9,8 млрд доларів США.
У МВФ зазначили, що економіка України залишається стійкою навіть у складних умовах, а всі заплановані на кінець вересня кількісні критерії ефективності та структурні контрольні показники було виконано.
Економічні перспективи
МВФ підвищив прогноз економічного зростання України на 2024 рік до 4%. Організація відзначила високу стійкість України до енергетичних шоків.
Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва наголосила на важливості подальшої мобілізації внутрішніх доходів, реалізації Національної стратегії доходів та реформи митниці.
Ці кроки сприятимуть фінансовій стабільності та інтеграції України до ЄС.
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