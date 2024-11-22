У МВФ пояснили покращення прогнозу зростання ВВП України на 2024 рік — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У МВФ пояснили покращення прогнозу зростання ВВП України на 2024 рік

29
У МВФ пояснили покращення прогнозу зростання ВВП України на 2024 рік
У МВФ пояснили покращення прогнозу зростання ВВП України на 2024 рік
Команда Міжнародного валютного фонду покращила прогноз економічного зростання для України на цей рік, оскільки показники української економіки за попередні два квартали виявилися ліпшими, ніж очікувалося.
Про це сказала директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.
Коментуючи зміни в оцінках щодо ВВП України з 3% до 4% за підсумками поточного року, представниця МВФ сказала: «Команда (МВФ — ред.) дійсно переглянула прогноз зростання».
За її словами, причинами перегляду стали «кращі, ніж очікувалося, результати у другому й третьому кварталах цього року».
Читайте також
Козак зауважила, що це «засвідчує збереження стійкості економіки попри дуже й дуже складні обставини».
Вона також підкреслила, що за результатами шостого перегляду Програми EFF для України МВФ оцінив продуктивність зусиль української сторони як дуже високу. Були досягнуті усі кількісні критерії ефективності та структурні маяки станом на кінець вересня.
Крім того, зазначила вона, між МВФ і Україною досягнуто додаткових домовленостей щодо низки стратегій і реформ, щоби підтримати макроекономічну стабільність під час війни.
Читайте також
Водночас представниця МВФ зауважила, що перспективи для України залишаються невизначеними, війна рф і далі спричиняє значні збитки населенню, економіці та інфраструктурі країни.
Як повідомлялось раніше, виконавча рада МВФ збереться для розгляду результатів шостого перегляду програми EFF для України та ухвалення рішення щодо виділення чергового траншу найближчими тижнями.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.