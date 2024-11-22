У МВФ пояснили покращення прогнозу зростання ВВП України на 2024 рік — Finance.ua

У МВФ пояснили покращення прогнозу зростання ВВП України на 2024 рік Сьогодні 11:36

У МВФ пояснили покращення прогнозу зростання ВВП України на 2024 рік

Команда Міжнародного валютного фонду покращила прогноз економічного зростання для України на цей рік, оскільки показники української економіки за попередні два квартали виявилися ліпшими, ніж очікувалося.

Про це сказала директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.

Коментуючи зміни в оцінках щодо ВВП України з 3% до 4% за підсумками поточного року, представниця МВФ сказала: «Команда (МВФ — ред.) дійсно переглянула прогноз зростання».

За її словами, причинами перегляду стали «кращі, ніж очікувалося, результати у другому й третьому кварталах цього року».

Козак зауважила, що це «засвідчує збереження стійкості економіки попри дуже й дуже складні обставини».

Вона також підкреслила, що за результатами шостого перегляду Програми EFF для України МВФ оцінив продуктивність зусиль української сторони як дуже високу. Були досягнуті усі кількісні критерії ефективності та структурні маяки станом на кінець вересня.

Крім того, зазначила вона, між МВФ і Україною досягнуто додаткових домовленостей щодо низки стратегій і реформ, щоби підтримати макроекономічну стабільність під час війни.

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Водночас представниця МВФ зауважила, що перспективи для України залишаються невизначеними, війна рф і далі спричиняє значні збитки населенню, економіці та інфраструктурі країни.

Як повідомлялось раніше, виконавча рада МВФ збереться для розгляду результатів шостого перегляду програми EFF для України та ухвалення рішення щодо виділення чергового траншу найближчими тижнями.

Укрінформ За матеріалами:

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