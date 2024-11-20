Курс долара, ВВП, дефіцит бюджету: у МВФ підвели підсумки роботи місії в Україні — Finance.ua

Курс долара, ВВП, дефіцит бюджету: у МВФ підвели підсумки роботи місії в Україні Сьогодні 08:00 — Валюта

Курс долара, ВВП, дефіцит бюджету: у МВФ підвели підсумки роботи місії в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду щодо шостого перегляду програми EFF завершила роботу.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Представники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA). Відповідну домовленість має схвалити Рада директорів МВФ, яка розгляне її найближчими тижнями. Після цього Україна отримає доступ до фінансування обсягом 834,9 млн СПЗ (близько 1,1 млрд дол. США в еквіваленті), а загальна сума виплат за програмою сягне 9,8 млрд дол. США.

Економіка України

У МВФ наголосили, що економіка України демонструє стійкість, незважаючи на руйнівні наслідки повномасштабної війни, яка триває вже 1000 днів.

За прогнозом Фонду, зростання реального ВВП у 2024 році становитиме 4%. МВФ очікує, що наступного року відновлення економіки сповільниться до 2,5−3,5% з огляду на пошкодження енергетичної інфраструктури та нестачу робочої сили через наслідки війни. Однак ризики залишаються надзвичайно високими з огляду на невизначеність щодо інтенсивності та тривалості війни, зокрема щодо подальших атак росії на енергетичну інфраструктуру.

Курс

У МВФ відзначили, що зважаючи на ризики зростання інфляції, пауза в циклі пом’якшення монетарної політики є доречною. За подальшого зростання цінового тиску понад прогноз та загрози розбалансування інфляційних очікувань посилення політики може бути виправданим. Натомість можливості для пом’якшення політики можуть відновитися в міру послаблення інфляційного тиску.

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Обмінний курс має і надалі виконувати роль амортизатора шоків та пристосовуватися до фундаментальних ринкових змін, а міжнародні резерви — підтримуватися на достатньому рівні, враховуючи ризики. НБУ важливо зберегти виважений та поетапний підхід до пом’якшення валютних обмежень. Валютна лібералізація також має узгоджуватися із загальним напрямом монетарної політики.

Фінансовий сектор

Фонд зазначає, що фінансовий сектор залишається стабільним і ліквідним, а темпи реформ — швидкими, незважаючи на виклики воєнного стану.

Для збереження фінансової стабільності та підвищення готовності сектора до потенційних шоків пріоритетним є зміцнення системи оздоровлення банків, планування на випадок непередбачуваних ситуацій та подальше поглиблення ризико-орієнтованого нагляду.

Дефіцит бюджету

За прогнозом Фонду, дефіцит державного бюджету у 2025 році залишатиметься значним (близько 19% ВВП) з огляду на необхідність здійснення видатків на оборонні потреби. Для покриття цього дефіциту Україна потребуватиме значної зовнішньої підтримки.

Важливу роль відіграватиме ініціатива країн Великої сімки (G7) щодо надання Україні безповоротної позики, забезпеченої доходами від знерухомлених російських активів, обсягом до 50 млрд дол. США у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans. Реалізація цієї ініціативи є критично важливою для підтримки макроекономічної стабільності, наголошує МВФ.

Водночас українська влада продовжуватиме зусилля з мобілізації внутрішніх доходів. Реалізація Національної стратегії доходів (НСД), включаючи підвищення рівня податкової дисципліни, залишається ключовим елементом відновлення фіскальної стійкості, поліпшення бізнес-клімату та виконання критеріїв для вступу до ЄС.

У МВФ зазначають, що ризики для бюджету залишаються високими, тож влада має бути готовою реагувати на фіскальні шоки широкомасштабними, довготривалими та ефективними заходами, такими як підвищення основної ставки ПДВ.

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