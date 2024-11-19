Україна та МВФ домовились про шостий перегляд програми EFF: це дозволить залучити $1,1 млрд — Finance.ua

Україна та МВФ домовились про шостий перегляд програми EFF: це дозволить залучити $1,1 млрд Сьогодні 17:04 — Казна та Політика

Україна та МВФ домовились про шостий перегляд програми EFF: це дозволить залучити $1,1 млрд

Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися на експертному рівні про шостий перегляд Програми в межах Механізму розширеного фінансування EFF.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

«Це дозволить нам залучити до державного бюджету ще 1,1 млрд доларів. Очікуємо, що Виконавча рада МВФ ухвалить відповідне рішення найближчим часом», — зазначив Шмигаль.

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За його словами, у Фонді відзначили прогрес у виконанні структурних маяків та зобов’язань, а також підкреслили, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість.

Нагадаємо, у травні 2024 року Україна і МВФ розпочали переговори про четвертий перегляд програми розширеного фінансування. Після цього 28 червня МВФ схвалив виділення Україні нового траншу у розмірі 2,2 мільярда доларів.

Довідка Finance.ua:

31 березня Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування за механізмом розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) — це кредит у розмірі 15,6 мільярда доларів для України;

програма складається з двох частин: термінове фінансування до перемоги у війні; післявоєнна відбудова. Ця позика є першим великим пакетом, схваленим МВФ для країни, яка перебуває в активному конфлікті;

за минулий, 2023 рік Україна залучила вже близько 4,5 млрд доларів з цих 15,6 млрд.

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