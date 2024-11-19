Україна та МВФ домовились про шостий перегляд програми EFF: це дозволить залучити $1,1 млрд — Finance.ua
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Україна та МВФ домовились про шостий перегляд програми EFF: це дозволить залучити $1,1 млрд

Казна та Політика
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Україна та МВФ домовились про шостий перегляд програми EFF: це дозволить залучити $1,1 млрд
Україна та МВФ домовились про шостий перегляд програми EFF: це дозволить залучити $1,1 млрд
Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися на експертному рівні про шостий перегляд Програми в межах Механізму розширеного фінансування EFF.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
«Це дозволить нам залучити до державного бюджету ще 1,1 млрд доларів. Очікуємо, що Виконавча рада МВФ ухвалить відповідне рішення найближчим часом», — зазначив Шмигаль.
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За його словами, у Фонді відзначили прогрес у виконанні структурних маяків та зобов’язань, а також підкреслили, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість.
Нагадаємо, у травні 2024 року Україна і МВФ розпочали переговори про четвертий перегляд програми розширеного фінансування. Після цього 28 червня МВФ схвалив виділення Україні нового траншу у розмірі 2,2 мільярда доларів.

Довідка Finance.ua:

  • 31 березня Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування за механізмом розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) — це кредит у розмірі 15,6 мільярда доларів для України;
  • програма складається з двох частин: термінове фінансування до перемоги у війні; післявоєнна відбудова. Ця позика є першим великим пакетом, схваленим МВФ для країни, яка перебуває в активному конфлікті;
  • за минулий, 2023 рік Україна залучила вже близько 4,5 млрд доларів з цих 15,6 млрд.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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