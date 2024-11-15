Україна очікує отримати понад 1 млрд доларів від МВФ наприкінці грудня — Finance.ua

Україна очікує отримати понад 1 млрд доларів від МВФ наприкінці грудня Вчора 10:30 — Казна та Політика

Україна очікує отримати понад 1 млрд доларів від МВФ наприкінці грудня

Міжнародний валютний фонд надасть Україні 1,1 млрд доларів. Такий транш очікується наприкінці грудня.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

Глава уряду розповів, що мав зустріч з командою МВФ. Він подякував команді Фонду за повноцінне продовження роботи місії у Києві.

«Ми успішно завершили п’ятий перегляд програми EFF наприкінці жовтня. Виконали всі структурні маяки для шостого перегляду. За результатами поточної місії розраховуємо наприкінці грудня отримати наступний транш у розмірі 1,1 млрд доларів», — зазначив Шмигаль.

За його словами, під час зустрічі з командою МВФ було обговорено подальшу імплементацію реформ, передбачених меморандумом про співпрацю з МВФ, та прогрес України, який Фонд «оцінив дуже високо».

Також сторони торкнулися мікрофінансових питань та потреб України у зовнішньому фінансуванні.

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