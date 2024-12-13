Стало відомо, коли МВФ розгляне виділення чергового траншу для України — Finance.ua
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Стало відомо, коли МВФ розгляне виділення чергового траншу для України

Казна та Політика
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Стало відомо, коли МВФ розгляне виділення чергового траншу для України
Стало відомо, коли МВФ розгляне виділення чергового траншу для України
20 грудня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) збереться для обговорення результатів Шостого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України.
Про це йдеться у графіку засідань, опублікованому на сайті Фонду.
«20 грудня. Україна — шостий перегляд розширеної угоди в рамках програми розширеного фінансування, запит на зміну критерію ефективності та перевірка гарантій фінансування», — йдеться в повідомленні.
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Під час засідання планується розглянути питання щодо змін критеріїв ефективності програми, перевірки гарантій фінансування та можливості виділення наступного траншу.
За попередньою інформацією, МВФ може ухвалити рішення про надання Україні до 1,1 мільярда доларів. У разі затвердження це збільшить загальну суму отриманих коштів за програмою EFF до 9,8 мільярда доларів.
Зазначимо, програма EFF, розрахована на 48 місяців, діє з березня 2023 року. Вона передбачає можливість виділення Україні до 15,5 мільярда доларів кредитних коштів. Рішення щодо Шостого перегляду було досягнуто 19 листопада на рівні персоналу МВФ.
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Нагадаємо, ще 19 листопада Україна та МВФ домовилися на експертному рівні про шостий перегляд програми EFF, що дасть змогу залучити до держбюджету ще 1,1 мільярда доларів.
За прогнозом Фонду, дефіцит державного бюджету у 2025 році залишатиметься значним (близько 19% ВВП) з огляду на необхідність здійснення видатків на оборонні потреби. Для покриття цього дефіциту Україна потребуватиме значної зовнішньої підтримки. Важливу роль відіграватиме ініціатива країн Великої сімки (G7) щодо надання Україні безповоротної позики, забезпеченої доходами від знерухомлених російських активів, обсягом до 50 млрд дол. США у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans. Реалізація цієї ініціативи є критично важливою для підтримки макроекономічної стабільності, наголошує МВФ.
За матеріалами:
Діло
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