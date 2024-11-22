Партнерам вигідніше фінансувати Україну зараз, не допускаючи її програшу, — МВФ Сьогодні 19:16

Партнерам вигідніше фінансувати Україну зараз, не допускаючи її програшу, — МВФ

Україна добре показала, що вона гарний позичальник і вона має хороший план з повернення боргу, тому партнерам України вигідніше надавати фінансування країні зараз, не допускати її поразки у війні.

Так вважає постійна представниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Прішила Тофано, передає «Інтерфакс-Україна».

«Фінансування країни зараз варте того. Не тільки з погляду цінностей, принципів чи моралі, але це може бути дешевше для її (України — ред) союзників. Дешевше фінансувати Україну зараз і не допустити, щоб вона програла війну, ніж потім покривати витрати на додаткову оборону або біженців, якщо Україна програє війну», — сказала вона на конференції «Матриця реформ: Основи посилення економічного зростання для вступу в ЄС» у Києві.

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Водночас Тофано зазначила, що Україна має продовжувати доводити міжнародним союзникам свою здатність проводити правильну політику.

Представниця МВФ наголосила, що країна доклала зусиль із нарощування власних доходів, однак викликаний російською агресією шок настільки великий, що обійтися без зовнішнього фінансування Україна нездатна, і у зв’язку з цим важлива нова ініціатива G7 «Прискорення отримання надзвичайних доходів (ERA) для України», у межах якої країні буде виділено $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів.

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Тофано також зазначила, що після закінчення війни витрати України залишаться на високому рівні у зв’язку з витратами на відновлення, значними соціальними витратами, зокрема на адаптацію ветеранів, зусилля з повернення громадян, які виїхали за кордон.

У зв’язку з цим представниця Фонду наголосила на важливості підвищення податків, згадавши в цьому контексті пропозицію МВФ щодо підвищення податку на додану вартість та дотримання Національної стратегії доходів.

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