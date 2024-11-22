У Мінфіні назвали три ключові напрями для економічного зростання України — Finance.ua

У Мінфіні назвали три ключові напрями для економічного зростання України Сьогодні 14:07

Фото: Міністерство фінансів України

Міністр фінансів Сергій Марченко назвав розвиток інновацій, ринку критичних ресурсів та оборонно-промислового комплексу ключовими напрямами, які сприятимуть економічному зростанню України та євроінтеграції.

Про це він сказав під час заходу «Матриця реформ: Зміцнення основ економічного зростання для вступу до ЄС» у Києві.

«Подальший розвиток інновацій, ринку критичних ресурсів та військової сили, оборонно-промислового комплексу — це ті напрями, в яких Україна вже має переваги. Подальший їх розвиток дозволить підтримати відновлення економіки країни та стане конкурентною перевагою на ринку ЄС», — зазначив Марченко.

Що таке матриця реформ

Марченко відзначив ефективність матриці реформ як інструменту, що забезпечує прозорість та оптимізацію роботи з міжнародними партнерами.

За його словами, матриця реформ вирішує три ключові завдання:

дозволяє чітко визначити відповідальних, дедлайни, етапи впровадження заходів;

підтримує послідовну та систематизовану роботу над реформами;

оцінює вплив політик на економіку України.

Крім того, під час дискусійної панелі перший заступник міністра фінансів Денис Улютін зазначив, що стійкість державних фінансів є невід’ємною складовою макроекономічної стабільності, економічного розвитку та євроінтеграції України.

«Сьогодні, навіть в умовах повномасштабного вторгнення рф, Мінфін повертається до найкращих практик бюджетного процесу, зосереджуючись на таких ключових напрямах, як середньострокове бюджетне планування та управління фіскальними ризиками. Крім того, у Державному бюджеті на 2025 рік Мінфін впроваджує новий механізм управління публічними інвестиціями», — наголосив Улютін.

За його словами, реформування системи управління державними фінансами є одним із напрямів, над яким Мінфін працює, щоб наблизити українські політики до норм ЄС.

Довідка Finance.ua:

Як повідомлялося, урядовий захід «Матриця реформ: Зміцнення основ економічного зростання для вступу до ЄС» був присвячений прогресу реформ в Україні на шляху до європейської інтеграції, підтримки макроекономічної стабільності та подальшого економічного зростання.

Метою було зібрати разом представників Уряду, міжнародних партнерів, економічних експертів, бізнесу та громадських організацій для обговорення необхідних кроків для економічного розвитку України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.