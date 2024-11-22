У Мінфіні назвали три ключові напрями для економічного зростання України — Finance.ua

У Мінфіні назвали три ключові напрями для економічного зростання України
Міністр фінансів Сергій Марченко назвав розвиток інновацій, ринку критичних ресурсів та оборонно-промислового комплексу ключовими напрямами, які сприятимуть економічному зростанню України та євроінтеграції.
Про це він сказав під час заходу «Матриця реформ: Зміцнення основ економічного зростання для вступу до ЄС» у Києві.
«Подальший розвиток інновацій, ринку критичних ресурсів та військової сили, оборонно-промислового комплексу — це ті напрями, в яких Україна вже має переваги. Подальший їх розвиток дозволить підтримати відновлення економіки країни та стане конкурентною перевагою на ринку ЄС», — зазначив Марченко.
Що таке матриця реформ
Марченко відзначив ефективність матриці реформ як інструменту, що забезпечує прозорість та оптимізацію роботи з міжнародними партнерами.
За його словами, матриця реформ вирішує три ключові завдання:
- дозволяє чітко визначити відповідальних, дедлайни, етапи впровадження заходів;
- підтримує послідовну та систематизовану роботу над реформами;
- оцінює вплив політик на економіку України.
Крім того, під час дискусійної панелі перший заступник міністра фінансів Денис Улютін зазначив, що стійкість державних фінансів є невід’ємною складовою макроекономічної стабільності, економічного розвитку та євроінтеграції України.
«Сьогодні, навіть в умовах повномасштабного вторгнення рф, Мінфін повертається до найкращих практик бюджетного процесу, зосереджуючись на таких ключових напрямах, як середньострокове бюджетне планування та управління фіскальними ризиками. Крім того, у Державному бюджеті на 2025 рік Мінфін впроваджує новий механізм управління публічними інвестиціями», — наголосив Улютін.
За його словами, реформування системи управління державними фінансами є одним із напрямів, над яким Мінфін працює, щоб наблизити українські політики до норм ЄС.
Довідка Finance.ua:
- Як повідомлялося, урядовий захід «Матриця реформ: Зміцнення основ економічного зростання для вступу до ЄС» був присвячений прогресу реформ в Україні на шляху до європейської інтеграції, підтримки макроекономічної стабільності та подальшого економічного зростання.
- Метою було зібрати разом представників Уряду, міжнародних партнерів, економічних експертів, бізнесу та громадських організацій для обговорення необхідних кроків для економічного розвитку України.
Поділитися новиною