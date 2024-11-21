Україна та Світовий банк презентували «Матрицю реформ» — Finance.ua

Україна та Світовий банк презентували «Матрицю реформ» Сьогодні 15:02

Україна та Світовий банк презентували «Матрицю реформ»

Україна разом зі Світовим банком презентували план змін «Матриця реформ», спрямований, зокрема, на реформування управління публічними інвестиціями.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Реформи у воєнний час — це така ж нагальна потреба, як сильна армія, сучасна зброя, дієва економіка. Сьогодні разом зі Світовим банком презентували „Матрицю реформ“. Це план змін, що містить усі затверджені рекомендації від партнерів. Лише на поточний рік це понад 300 умов та понад 500 індикаторів», — написав глава українського уряду.

Про що йдеться

Шмигаль зазначив, що серед ключових кроків — реформування управління публічними інвестиціями. За його словами, уже створена Стратегічна інвестиційна рада, сформований Єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, що містить 787 позицій загальною вартістю 2,6 трлн грн.

Ще один напрям — верховенство права та покращення бізнес-середовища.

«Готуємо різні кроки з підтримки інвесторів після закінчення війни. Продовжуємо діджиталізацію та дерегуляцію, програми підтримки малого й середнього бізнесу», — зауважив Шмигаль.

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Третім напрямом «Матриці реформ» є енергетика. За словами Шмигаля, зараз концентруються на збільшенні альтернативних та відновлювальних джерел енергії, на децентралізації енергосистеми.

Прем’єр-міністр висловив вдячність Світовому банку за вагому підтримку, яка дозволяє Україні в умовах війни зберігати макрофінансову й макроекономічну стабільність, реалізовувати важливі проєкти й реформи.

Довідка Finance.ua:

19 листопада президент Володимир Зеленський представив три основні пункти нової економічної політики держави, за якими визначається максимальна підтримка українського підприємництва, безпека ведення бізнесу та чесні відносини між державою і бізнесом.

За його словами, першим пунктом буде максимальна підтримка українського підприємництва, локалізація виробництва саме в Україні, потрібне розширення доступу українських виробників до ринку публічних закупівель. Також важливим принципом буде безпека ведення бізнесу та зниження тиску на бізнес від усіх державних інституцій, які контролюють діяльність інших, а не самі створюють додану вартість. Третій пункт — чесність у відносинах між державою та бізнесом.

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