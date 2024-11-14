Що треба змінювати в економічній політиці України — Finance.ua

Що треба змінювати в економічній політиці України Вчора 21:30

Що треба змінювати в економічній політиці України

Під час дискусії «Діалоги про майбутнє. Україна 2030: Нові горизонти та виклики» на конференції «Жити на відсотки», експерти зібралися, щоб обговорити, які зміни потрібні в економічній політиці України для забезпечення сталого розвитку на найближчі роки. Учасники дискусії акцентували на ключових економічних викликах і способах їх вирішення.

На думку засновника і CEO групи компаній Advanter Group, доктора економічних наук, стратега Андрія Длігача, Україна втратила всі конкурентні переваги.

«Немає більше дешевої робочої сили, дешевої електрики, через кліматичні зміни, замінування немає родючих земель — все це ми втрачаємо і стаємо «логістичним тупиком», — каже експерт.

Єдиний спосіб для України бути цікавою інвесторам в майбутньому і підвищити капіталізацію — збільшити капіталізацію у п’ять разів після перемоги протягом короткого проміжку часу.

«Коштом чого будемо піднімати капіталізацію? Виключно користуючись з того, що ми зробимо країну привабливою для інвесторів, для бізнесу, для талантів, для трудових мігрантів — і це наш єдиний шлях», — поділився думкою Длігач.

За його словами, страхування інвестицій нічого не вирішить. Оскільки безпека — це необхідна умова, але недостатня, бо є багато країн у світі, які воюють, але мають інвестиції.

«Чому? Тому що вони щось дали на рівні крутішої податкової системи, захисту з боку держави від тиску самої держави, великий ринок, чого в нас вже немає», — каже Длігач.

«Ось це динаміка ключових проблем для бізнесу. Зверніть увагу — це не військові ризики. Зростають відсутність достатньої кількості кваліфікованих кадрів і непередбачувані дії держави. Держави, яка є ключовою причиною, чому в нас немає внутрішніх інвестицій», — каже Длігач.

За його словами, 48% компаній відчували тиск із боку правоохоронних чи регуляторних органів. 28% відчули, що цей тиск збільшився. Завантаженість виробничих потужностей станом на грудень 2024 очікується на рівні 35% - на це впливатимуть проблеми з енергопостачанням.

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«Це абсолютно красномовні цифри про абсолютно провальну державну політику — і з погляду мобілізації та бронювання, і релокацій, і допомоги бізнесу.

І це ми ще не бачимо ключових проблем, бо вони лише підбираються до нас. Ключова цифра для мене — 83% молодих людей хочуть виїхати з України, бо не бачать перспективи. В усьому цьому ми маємо знайти потенціал людського капіталу. І, на жаль, єдиний реалістичний шлях — це трудові іммігранти та імпорт трудового ресурсу", — каже Длігач.

Основні проблеми України, на думку експерта:

Як розв’язувати ці проблеми?

«Ключ — це зробити нашу економіку цікавою, підвищити її складність, збільшити продуктивність, захистити права, дати свободи. Єдиний шлях для нас — це зробити країну можливостей», — зазначив Длігач.

На думку економіста, координатора експертних груп «Економічної експертної платформи» Олега Гетмана, верховенство права — це основа основ, тож Україні, перш за все, потрібно нарешті дотиснути судову реформу.

«Вона рухається, останніми роками потроху покращується. Можна сказати, що Вищий антикорупційний суд демонструє всі ознаки незалежного правосуддя, обережно можна сказати таке про Верховний суд, але не на 100%, а суди першої-другої інстанції — це просто недопрацювання суцільне. Тож із цього безумовно варто почати», — каже Гетман.

Другий пункт — це страхування воєнних ризиків. За словами експерта, Україні потрібна державна програма з страхування воєнних ризиків інвесторам, адже іноземні інвестори бояться заходити, а вітчизняні — розширювати виробництво, бо в будь-який момент з ним може щось трапитися. Тому Україні потрібна державна програма, яка б гарантувала інвесторам страхування від будь-яких воєнних ризиків від певної суми.

Третій пункт — на думку Гетмана, була б корисною приватизація всього, що можна приватизувати.

«Ми бачимо по останніх кейсах, що вона в принципі непогано рухається — і мала, і велика, тож якнайшвидше приватизувати все, що можна, окрім кількох десятків стратегічних підприємств», — вважає економіст.

Також Гетман поділився висновками дослідження щодо найбільших схем тіньової економіки.

«Дві найбільші схеми зростають з року в рік і з’їдають близько 200−250 млрд державного бюджету — це сірий імпорт/контрабанда і заробітні плати «в конвертах».

Тут варто зауважити, що представники уряду часто звинувачують ФОПів у всіх схемах, що це наче через них виплачуються ці зарплати. Але це абсолютно не відповідає дійсності, і схеми ФОПів, за нашими замірами, є найменшими із десятки: це зарплати «в конвертах» — втрати держави від 4 до 10 млрд, і перевищення оборотів на другій групі — втрати держави від 7 до 12 млрд. Це крихітні схеми, на які чомусь уряд звертає найбільшу увагу, але сам не виконав домашнє завдання, щоб подолати найбільші схеми", — розповів Гетман.

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За словами економіста, щоб подолати ці схеми, Україні потрібно:

повне перезавантаження митниці з переважним голосом міжнародних експертів;

забезпечити автоматичний обмін інформацією з іншими країнами, щоб бачити, як рухаються товари і щоб нові митники могли на це реагувати;

перезавантаження Державної податкової служби, Нацполіції і Бюро економічної безпеки, щоб подолати інші схеми з першої п’ятірки.

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