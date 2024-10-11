Дефіцит кадрів: як роботодавці вирішують проблему браку співробітників — Finance.ua

Дефіцит кадрів: як роботодавці вирішують проблему браку співробітників Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Дефіцит кадрів: як роботодавці вирішують проблему браку співробітників

Дефіцит кадрів змушує роботодавців усе частіше пропонувати вакансії шукачам без досвіду.

Про це свідчать дані аналітики Work.ua.

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У вересні 43% від усіх вакансій були розміщені для кандидатів, які не мають досвіду роботи. Для порівняння, у вересні 2023 року їх було 36%.

Ще одна відповідь на дефіцит кадрів — збільшення кількості дистанційної роботи на 3%. Вперше за кілька місяців у цій категорії вакансій спостерігається зростання, а не падіння. Саме за віддалені вакансії шукачі конкурують найактивніше.

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У вересні також побільшало роботи для студентів (+5%) і людей без досвіду (+4%). Синхронно зі зростанням вакансій на ринку праці побільшало роботи для ветеранів (+3%), людей з інвалідністю та пенсіонерів (+2%).

Але найбільший ріст в окремих категоріях вакансій бачимо серед пропозицій роботи з бронюванням — аж +16% до серпня.

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За даними аналітиків порталу, понад ¾ кандидатів на ринку праці мають досвід роботи.

Так, у вересні на сайті шукали роботу 215 028 кандидатів — на 13% більше, ніж у серпні. Найбільше шукачів, якщо порівняти із серпнем, прибуло у Хмельницькій (+18%), Закарпатській і Волинській (+17%), Чернігівській і Київській (+16%) областях.

Інфографіка: Work.ua

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Так само збільшення кандидатів на ринку праці відбилося на всіх демографічних групах. На ринку праці, як і раніше, переважають жінки, молодь та люди з досвідом роботи.

Інфографіка: Work.ua

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