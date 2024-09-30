Дефіцит кадрів: чи врятує Україну перекваліфікація жінок і людей старшого віку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дефіцит кадрів: чи врятує Україну перекваліфікація жінок і людей старшого віку

Особисті фінанси
68
Дефіцит кадрів: чи врятує Україну перекваліфікація жінок і людей старшого віку
Дефіцит кадрів: чи врятує Україну перекваліфікація жінок і людей старшого віку
Україна вже відчуває дефіцит кадрів, який буде поглиблюватись через повномасштабну війну та спричинену нею міграцію. Одним з рішень, що може стабілізувати ситуацію, є перекваліфікація різних соціально-демографічних груп (жінки, люди літнього віку, тощо).
Попри постійні виклики воєнного часу рівень працевлаштованості серед українців є високим — 79% опитаних громадян наразі мають роботу і працюють повний або неповний робочий день. З них 58% — працюють понад 30 годин на тиждень. Про це свідчать результати експрес-дослідження Gradus Research і Deloitte.
Три чверті опитаних українців (73%) змінювали рід діяльності. Більшість гендерно-вікових груп має досвід зміни професії. Серед вікової групи 45+ років змінювали рід діяльності аж 79% респондентів. Тоді як найменше змінювали роботу молодь (58%) і мешканці східної частини України (68%).
Дефіцит кадрів: чи врятує Україну перекваліфікація жінок і людей старшого віку
Читайте також
Що ж до досвіду додаткового навчання з метою підвищення кваліфікації та / або опанування нової професії, третина опитаних (31%) проходять його раз на рік або частіше. Жінки і молодша вікова група загалом більше схильні проходити додаткові курси з підвищення кваліфікації.
Дефіцит кадрів: чи врятує Україну перекваліфікація жінок і людей старшого віку
Можливість отримати нову спеціальність, яка традиційно вважається чоловічою, розглядають 45% опитаних жінок. Цікаво, що молодь і мешканки західного, північного регіонів та Києва більш схильні до цього.
Що ж до готовності працювати після досягнення пенсійного віку, таке бажання висловлюють 73% респондентів. Більшість із них планують залишитися у професії.
Дефіцит кадрів: чи врятує Україну перекваліфікація жінок і людей старшого віку
«Україна має значний потенціал для залучення нових кадрів серед тих груп населення, що наразі менш активні на ринку праці: жінок, людей старшого віку, молоді та інших. Багато з них відкриті до нових можливостей, навчаються та готові змінювати сферу діяльності. Однак існують виклики, які варто враховувати. Майже чверть респондентів ніколи не змінювали рід занять і стільки ж не проходили додаткове навчання чи підвищення кваліфікації (серед старшого покоління цей показник сягає 31%)», — зазначає Олена Бойченко, партнерка Deloitte Ukraine.
Крім того, за її словами, 41% людей старшого віку не розглядають можливість отримання нової спеціальності, а 43% жінок — перекваліфікацію на стереотипно «чоловічі» професії. Також значна частина робочої сили має лише базові знання англійської мови, що обмежує їхні можливості на ринку праці та здатність держави й бізнесу співпрацювати з міжнародними партнерами у процесі відновлення України.
То хто ж має перенавчатися на традиційно чоловічі професії? На думку половини респондентів (50%) це мають бути жінки, на другому місці — ветерани (44%), люди з інвалідністю (43%) і люди старшого віку (42%).
Водночас рівень стресу та вигорання серед українських жінок зростають. 45% респонденток вказують на вищий рівень стресу в порівнянні з минулим роком, а 38% опитаних жінок кажуть, що відчувають себе більш вигорівшими.
Дослідження проведене дослідницькою компанією Gradus Research спільно з Deloitte Ukraine методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18−60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, за виключенням тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій. Період проведення поля: 18 вересня 2024 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.