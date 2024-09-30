Дефіцит кадрів: чи врятує Україну перекваліфікація жінок і людей старшого віку — Finance.ua

Дефіцит кадрів: чи врятує Україну перекваліфікація жінок і людей старшого віку Сьогодні 09:33 — Особисті фінанси

Дефіцит кадрів: чи врятує Україну перекваліфікація жінок і людей старшого віку

Україна вже відчуває дефіцит кадрів, який буде поглиблюватись через повномасштабну війну та спричинену нею міграцію. Одним з рішень, що може стабілізувати ситуацію, є перекваліфікація різних соціально-демографічних груп (жінки, люди літнього віку, тощо).

Попри постійні виклики воєнного часу рівень працевлаштованості серед українців є високим — 79% опитаних громадян наразі мають роботу і працюють повний або неповний робочий день. З них 58% — працюють понад 30 годин на тиждень. Про це свідчать результати експрес-дослідження Gradus Research і Deloitte.

Три чверті опитаних українців (73%) змінювали рід діяльності. Більшість гендерно-вікових груп має досвід зміни професії. Серед вікової групи 45+ років змінювали рід діяльності аж 79% респондентів. Тоді як найменше змінювали роботу молодь (58%) і мешканці східної частини України (68%).

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Що ж до досвіду додаткового навчання з метою підвищення кваліфікації та / або опанування нової професії, третина опитаних (31%) проходять його раз на рік або частіше. Жінки і молодша вікова група загалом більше схильні проходити додаткові курси з підвищення кваліфікації.

Можливість отримати нову спеціальність, яка традиційно вважається чоловічою, розглядають 45% опитаних жінок. Цікаво, що молодь і мешканки західного, північного регіонів та Києва більш схильні до цього.

Що ж до готовності працювати після досягнення пенсійного віку, таке бажання висловлюють 73% респондентів. Більшість із них планують залишитися у професії.

«Україна має значний потенціал для залучення нових кадрів серед тих груп населення, що наразі менш активні на ринку праці: жінок, людей старшого віку, молоді та інших. Багато з них відкриті до нових можливостей, навчаються та готові змінювати сферу діяльності. Однак існують виклики, які варто враховувати. Майже чверть респондентів ніколи не змінювали рід занять і стільки ж не проходили додаткове навчання чи підвищення кваліфікації (серед старшого покоління цей показник сягає 31%)», — зазначає Олена Бойченко, партнерка Deloitte Ukraine.

Крім того, за її словами, 41% людей старшого віку не розглядають можливість отримання нової спеціальності, а 43% жінок — перекваліфікацію на стереотипно «чоловічі» професії. Також значна частина робочої сили має лише базові знання англійської мови, що обмежує їхні можливості на ринку праці та здатність держави й бізнесу співпрацювати з міжнародними партнерами у процесі відновлення України.

То хто ж має перенавчатися на традиційно чоловічі професії? На думку половини респондентів (50%) це мають бути жінки, на другому місці — ветерани (44%), люди з інвалідністю (43%) і люди старшого віку (42%).

Водночас рівень стресу та вигорання серед українських жінок зростають. 45% респонденток вказують на вищий рівень стресу в порівнянні з минулим роком, а 38% опитаних жінок кажуть, що відчувають себе більш вигорівшими.

Дослідження проведене дослідницькою компанією Gradus Research спільно з Deloitte Ukraine методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18−60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, за виключенням тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій. Період проведення поля: 18 вересня 2024 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

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