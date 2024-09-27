Аквагример та модельєр-конструктор: підбірка неординарних вакансій вересня — Finance.ua

Аквагример та модельєр-конструктор: підбірка неординарних вакансій вересня Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Аквагример та модельєр-конструктор: підбірка неординарних вакансій вересня

Хочете дізнатися, чим займається дірект-менеджер, геодезист камеральних робіт, підшивальниця, судновий механік, — переходьте на вакансії, представлені в добірці від robota.ua

Компанії пропонують оплачуване стажування, навчання коштом компанії, професійне зростання, є пропозиції віддаленої роботи.

Дірект-менеджер у SMMpro

📍 Київ

Посада передбачає такі обов’язки: підтримка клієнтів у режимі чату; збір та пошук інформації; швидка відповідь на SMS клієнтів; інформування в режимі чату за умовами співпраці; робота зі звітністю та статистикою. Анонсується навчання коштом компанії.

Декоратор, підшивальниця, вишивальниця в Kcj Group

📍 Тернопіль

Виробництво весільних суконь оголошує конкурс на вакансію. Роботодавець пропонує після двотижневого навчання віддалену роботу. Майбутні працівники будуть декорувати сукні згідно з технологічним описом.

Аквагример у Crazy Land

📍 Полтава

Мережа сімейних розважальних центрів запрошує на роботу працівників, які вміють гарно та швидко малювати. Що потрібно робити: малювати аквагрим дітям та володіти актуальною інформацією щодо анімаційних послуг.

Майстер із зачісок, хейр-стиліст у GxBar

📍 Київ

Українська міжнародна мережа б’юті-барів в пошуках працівника, який вміє робити гарні браші, накрутки та плетіння; має досвід роботи майстром-стилістом від 1-го року; постійно навчається, відвідує профільні майстер-класи; розуміє особливості різних типів волосся та форм обличчя, може проконсультувати клієнта та допомогти йому зробити вибір.

Анонсуються тренінги від арт-директора та компенсація вартості профільних курсів; б’юті-пакет послуг від компанії за спеціальними пропозиціями.

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Геодезист камеральних робіт у SPP Development Ukraine

📍 Київ

Серед обов’язків: обробка матеріалів геодезичних польових вимірів, креслень, виконавчих зйомок, оцифрування, топозйомки; оформлення та друк оброблених матеріалів.

Шукають кандидата з вищою освітою, який має 2+ років досвіду роботи на посаді геодезиста на камеральних роботах; навичками створення топографічних планів, виконавчих зйомок, оформлення креслень, планів та схем; вмінням обробляти геодезичні виміри, оцифровувати топографічні зйомки, друкувати та оформляти матеріали; навичками роботи з геодезичним програмним забезпеченням (AutoCAD, Digitals).

Реставратор, спеціаліст з роботи зі шкіряними та хутряними виробами у Kims

📍 Одеса

Хімчистка запрошує в команду фахівця, який буде працювати з одягом, взуттям, сумками та будь-якою шкіргалантереєю. Потрібно чистити, фарбувати, реставрувати поверхні шкіряних виробів. Роботодавець анонсує навчання, професійний розвиток та кар’єрне зростання.

Керівник літературно-драматургічної частини у Волинський академічний обласний театр ляльок

📍 Луцьк

На посаду розглядають кандидатів, які мають глибокі знання сучасної та класичної літератури та драматургії, знання законодавства щодо авторського права, вміють організувати творчий процес, мають менеджерські, аналітичні, творчі та комунікативні навички.

Художник по тканині

📍 Кривий Ріг

В ательє з пошиття одягу потрібен працівник, який буде виконувати художній розпис по тканині. Робота передбачає копіювання малюнка з ескізу чи з фото. Шукають художника з академічною освітою, який зможе правильно передати форми, лінії та колір малюнку, що копіюється.

Модельєр-конструктор підошви в AС-Step

📍 Одеса

Компанія, яка займається виробництвом комплектуючих для взуття, шукає модельєра-конструктора, який відповідатиме за розробку підошви, що виготовляється за допомогою лиття. Розглядаються кандидати з досвідом роботи в програмах Сoral Drow, Photoshop, Illustrator, які люблять малювати на папері, але при цьому знають, як перенести ескіз зі скетч-буку в цифрову площину; розуміють пропорції, співвідношення сторін та розмірів.

Судновий механік (помічник капітана) у «Ковальська»

📍 Київ

Національний лідер з виробництва будівельних матеріалів та провідний девелопер запрошує на роботу. Серед обов’язків: керівництво та організація технічних робіт на судні; обслуговування, ремонт всього обладнання на судні; керування судном (перевезення піску баржами, огляд, ремонт, обслуговування належним чином).

Графік роботи: вахта 15/15.

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