Кількість вакансій на ринку праці найбільша з початку великої війни — Finance.ua

Кількість вакансій на ринку праці найбільша з початку великої війни Вчора 13:04 — Особисті фінанси

Кількість вакансій на ринку праці найбільша з початку великої війни

Роботодавці розмістили найбільшу кількість вакансій на сайті Work.ua від початку великої війни — 115 482 пропозиції.

Про це повідомляє Work.ua

В останній місяць літа роботодавці розпочали підготовку до активного пошуку фахівців та розмістили на Work.ua рекордну кількість вакансій з початку великої війни — 115 482 вакансій. Як порівнювати з липнем 2024 року, це на 3% більше.

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Зазначається, що у серпні найбільше роботи прибуло для освітян та фахівців творчих професій.

Збільшення пропозицій відбулося майже у всіх регіонах, які традиційно входять у п’ятірку лідерів: на Київщині (+3%), Львівщині (+7%) та Одещині (+3%). Приріст вакансій не обійшов і Харківщину (+4%), яка змогла повернутися на своє місце в п’ятірці, витіснивши звідти Івано-Франківщину.

Водночас роботи побільшало у Закарпатській (+10%), Житомирській (+9%), Рівненській (+8%), Вінницькій (+8%) областях. А от не додалося вакансій лише у Дніпропетровській області.

У яких галузях побільшало роботи

У категоріях лідерах за кількістю роботи бачимо такі тенденції:

Помітніший приріст вакансій у категорії «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (11 137, +7%), де минулого місяця спостерігався спад. Також є зростання у категорії «Медицина, фармацевтика» (8 196, +6%).

Помірне зростання у категоріях «Сфера обслуговування» (20 497, +4% до липня), «Робочі спеціальності, виробництво» (19 932 вакансій, +4%), «Роздрібна торгівля» (13 979, +3%), «Логістика, склад, ЗЕД» (11 790, +3%), «Адміністрація, керівництво середньої ланки» (10 153, +2%), «Бухгалтерія, аудит» (7 563, +1%).

Трохи поменшало вакансій у категоріях «Продаж, закупівля» (13 418, -1%) та «Транспорт, автобізнес» (9 014, -1%).

Водночас найбільший приріст вакансій для шукачів у категоріях «Освіта, наука» (5 640, +27%) та «Культура, музика, шоу-бізнес» (778, +23%).

Ще одна категорія пропозицій роботи — вакансії з бронюванням. У червні роботодавці розмістили 6 642 такі пропозиції роботи, що на 16% більше проти липня.

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Що із конкуренцією

У серпні конкуренція серед шукачів повернулася до рівня червня. Насправді така тенденція відповідає сезонним коливанням: шукачі звикли шукати роботу восени та теж готуються до високого бізнес-сезону. Але й не забуваймо про зовнішні фактори, які впливали на ринок праці в серпні — масовані обстріли та перебої з електроенергією.

Категорія з найбільшою кількістю вакансій — «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» потрапив у список сфер з найнижчою конкуренцією. Водночас серед шукачів справжня боротьба точиться на вакансії «дистанційки».

Також дослідники відмічають тенденцію на зменшення молоді на ринку праці, що почалася з липня й тривала впродовж серпня. За статистикою бачимо, що працівників віком до 18 років поменшало на 36%. Поменшало й шукачів від 18 до 24 років на 7%. Суміжна тенденція — зменшення шукачів без досвіду на 12%.

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