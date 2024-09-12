Дефіцит на ринку праці: Гетманцев назвав проблемні фактори — Finance.ua

Дефіцит на ринку праці: Гетманцев назвав проблемні фактори Вчора 17:01 — Особисті фінанси

Дефіцит на ринку праці: Гетманцев назвав проблемні фактори

Ринок праці пожвавлюється, утім його продовжують стримувати структурне безробіття і нестача працівників.

Цікавими інсайтами щодо ринку праці з останнього макроекономічного огляду НБУ поділився голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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За оцінками Нацбанку, із стабілізацією ситуації в енергетиці попит на робочу силу у серпні пожвавився, що підкріплюється зростанням кількості нових вакансій і покращенням оцінок підприємств щодо кількості працюючих.

Утім пропозиція робочої сили залишалась обмеженою через вплив війни.

Кількість нових резюме є найменшою за останні 4 роки. Сторонні дослідження, зокрема ІЕД, фіксують нові максимуми дефіциту, насамперед, кваліфікованих працівників. Згідно із опитуванням центру Разумкова, серед головних проблемних факторів на ринку праці фігурують: мобілізація (73% опитаних), дефіцит кадрів (54%), відтік людських ресурсів за кордон (48%). Відповідно до опитуванням ФОП від ЄБА, 64% підприємств назвали мобілізацію чинником, що має найбільший негативний вплив на бізнес. Зовнішня міграція також продовжує чинити тиск на ринок праці. За даними ООН, на 19 серпня 2024 року кількість мігрантів з України сягнула 6.7 млн осіб (з початку року зросла майже на 400 тис. осіб). Найбільше українських мігрантів у Німеччині (1,1 млн), Польщі (976 тис.) та Чехії (361 тис.). Одночасно рівень безробіття залишається суттєвим, що говорить насамперед про його структурну складову (пов'язану із структурними змінами в економіці, потоками міграції). НБУ дещо покращив прогноз рівня безробіття за методологією МОП у 2024 році із 14,2% до 13,9% (18,2% оцінка за 2023 рік). Однак це все ще помітно вище, ніж до війни (9,8%). При цьому спостерігаються значні диспропорції у зайнятості по регіонах. За опитуванням КМІС, значні складнощі з пошуком роботи відзначають мешканці прифронтових областей, що разом із обмеженим доступом до навчання з підвищення кваліфікації утримує їх від пошуку роботи (лише 13% опитаних у прифронтових областях не мають роботи та шукають її, та ще 7% планують відкриття власного бізнесу).

Для найманих працівників хороша новина в тому, що дефіцит кадрів підштовхує конкуренцію за людські ресурси і відповідно стимулює зростання заробітних плат, які за підсумками першого півріччя зросли на 17,7% у реальному вимірі (рік до року), випередивши довоєнний рівень. Утім це стримує виробничу активність і економічне відновлення.

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На думку Гетманцева, пом’якшення ситуації на ринку праці, пошук балансу між потребами у людських ресурсах сектору безпеки й оборони і економіки в цілому є одним із топ- викликів на сьогодні. Запуск економічного бронювання — надскладне питання, що увесь цей час викликає справедливий суспільний резонанс.

«Останнє у списку, але не останнє за значенням — питання стимулів для повернення наших громадян, що виїхали з країни через війну, а також залучення трудових мігрантів із третіх дружніх країн. Очевидно, що це питання на „після війни“. При цьому розумію увесь скепсис у суспільстві щодо повернення наших „зовнішніх“ мігрантів… Скажу так, не всі, хто виїхав — залишаться за кордоном, частина — із завершенням війни і початком відновлення — повернеться. Маємо додатково стимулювати цей процес», — резюмував нардеп

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