У Держзайнятості назвали дефіцитні професії — Finance.ua

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У Держзайнятості назвали дефіцитні професії

Особисті фінанси
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У Держзайнятості назвали дефіцитні професії
У Держзайнятості назвали дефіцитні професії
Через нестачу кадрів на ринку праці України спостерігається ситуація, коли пропозицій роботи значно більше за шукачів. У одній з галузей вакансії мають такий низький попит, що конкурувати доводиться не претендентам, а роботодавцям.
На українському ринку праці зберігається тенденція дефіциту кадрів внаслідок повномасштабної війни. Через міграцію населення та мобілізацію не вистачає як кваліфікованих спеціалістів, так і представників робітничих професій.
В Державній службі зайнятості (ДСЗ) повідомили, що на сьогодні дефіцит кадрів спостерігається в переробній промисловості, у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, будівництві та охороні здоров’я.
В низці галузей вакансії довго залишаються «відкритими» через низький попит серед кандидатів.
Згідно з даними статистики ДСЗ на вересень 2024, кількість пропозицій роботи була подекуди вдвічі вищою за чисельність шукачів за такими видами економічної діяльності:
  • Переробна промисловість (вакансій — 10 751, шукачів — 9132);
  • Освіта, зокрема дошкільна та загальна середня (вакансій — 9013, шукачів — 5348);
  • Транспорт, зокрема вантажний, пасажирський, залізничний, автомобільний (вакансій — 2664, шукачів — 1454);
  • Будівництво (вакансій — 1565, шукачів — 1383);
  • Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (вакансій — 1505, шукачів — 1167);
  • Виробництво одягу (вакансій — 1061, шукачів — 566);
  • Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання (вакансій — 908, шукачів — 371);
  • Виробництво меблів (вакансій — 572, шукачів — 233).
У топі галузей з найменшим попитом серед шукачів — «Транспорт, автобізнес». Як зазначають на Work.ua, у цій категорії спостерігається зростання заробітної плати, ймовірно, таким чином роботодавці змагаються за працівників.
До прикладу, у вересні на порталі налічувалося 4480 вакансій «водій» із середньою зарплатою 27,5 тис. грн. За місяць вона зросла на 500 грн (у серпні — 27 тис. грн), а загалом за рік — на 22%.
За матеріалами:
РБК-Україна
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