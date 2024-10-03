У Держзайнятості назвали дефіцитні професії — Finance.ua

У Держзайнятості назвали дефіцитні професії Сьогодні 10:06 — Особисті фінанси

У Держзайнятості назвали дефіцитні професії

Через нестачу кадрів на ринку праці України спостерігається ситуація, коли пропозицій роботи значно більше за шукачів. У одній з галузей вакансії мають такий низький попит, що конкурувати доводиться не претендентам, а роботодавцям.

На українському ринку праці зберігається тенденція дефіциту кадрів внаслідок повномасштабної війни. Через міграцію населення та мобілізацію не вистачає як кваліфікованих спеціалістів, так і представників робітничих професій.

В Державній службі зайнятості (ДСЗ) повідомили, що на сьогодні дефіцит кадрів спостерігається в переробній промисловості, у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, будівництві та охороні здоров’я.

В низці галузей вакансії довго залишаються «відкритими» через низький попит серед кандидатів.

Згідно з даними статистики ДСЗ на вересень 2024, кількість пропозицій роботи була подекуди вдвічі вищою за чисельність шукачів за такими видами економічної діяльності:

Переробна промисловість (вакансій — 10 751, шукачів — 9132);

Освіта, зокрема дошкільна та загальна середня (вакансій — 9013, шукачів — 5348);

Транспорт, зокрема вантажний, пасажирський, залізничний, автомобільний (вакансій — 2664, шукачів — 1454);

Будівництво (вакансій — 1565, шукачів — 1383);

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (вакансій — 1505, шукачів — 1167);

Виробництво одягу (вакансій — 1061, шукачів — 566);

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання (вакансій — 908, шукачів — 371);

Виробництво меблів (вакансій — 572, шукачів — 233).

У топі галузей з найменшим попитом серед шукачів — «Транспорт, автобізнес». Як зазначають на Work.ua, у цій категорії спостерігається зростання заробітної плати, ймовірно, таким чином роботодавці змагаються за працівників.

До прикладу, у вересні на порталі налічувалося 4480 вакансій «водій» із середньою зарплатою 27,5 тис. грн. За місяць вона зросла на 500 грн (у серпні — 27 тис. грн), а загалом за рік — на 22%.

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