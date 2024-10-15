Гетманцев розповів, скільки коштує бюджету тіньова економіка — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гетманцев розповів, скільки коштує бюджету тіньова економіка

Казна та Політика
73
Гетманцев розповів, скільки коштує бюджету тіньова економіка
Гетманцев розповів, скільки коштує бюджету тіньова економіка
В Україні на початку цього року в тіні знаходилось 500 млрд грн не задекларованих податків. Після проробленої роботи може бути десь 420−430 млрд грн.
Про це в інтерв’ю Економічній правді розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
«Ми вважаємо, що в тіні десь половина економіки, але є галузі, наприклад, торгівля, де 60−70%», — зазначив Гетманцев.
Читайте також
За його словами, якщо порівняти надходження від ПДВ за 8 місяців 2021 року з надходженнями за аналогічний період 2024 року, то вони зросли на 73%. Це значно перевищує інфляцію, а з урахуванням падіння економіки — це абсолютно нормальні цифри.
«На 14,2% у нас збільшилася податкова ефективність — це показник, який дозволяє нам розрахувати, скільки на обсяг оподатковуваних операцій сплачується сума ПДВ. Для алкоголю податкова ефективність у 2021 році становила 5,1%, а на сьогодні — 7%. В абсолютних цифрах — це „плюс“ 1,2 мільярда за 8 місяців року. Виторг легальних алкогольних напоїв зріс на 28%», — розповів депутат.
Він також зауважив, що минулого тижня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який встановлює гарантоване податкове зобов’язання для спиртових заводів, виходячи з їхньої потужності, а не з того, скільки вони спирту виробляють.
Читайте також
«З пального ми маємо плюс 5,1 мільярда гривень або плюс 45% порівняно з 2023 роком. З грального бізнесу надходження у 2021 році становили 204 мільйони, у 2022 році — 730,9 мільйона, за 8 місяців 2023 року — 5,6 мільярда, а за 8 місяців 2024 року — 11,7 мільярда. Зараз уже 13,5 мільярда. Це яскраво демонструє, скільки „тінь“ коштує державі», — зазначив Гетманцев.
За його даними, виторги по РРО у ювелірному бізнесі в Україні зросли на 67,8% у серпні 2024 року до січня 2024 року.
«Дуже показова цифра — вендингові машини — плюс 350%. Вони повністю були в тіні. Однак тінь — це не тільки тіньовий бізнес, але й чиновники, правоохоронці, які харчуються цією тінню. Це кланова система, яка формувалася 30 років, яка керувала державою», — розповів Гетманцев.
Читайте також
Він також навів ще одні дані — по виторгу електроніки.
«По електроніці — плюс 34% від початку року і 157,7% зростання надходжень ПДВ (рік до року). Ми робили заслуховування на комітеті, і до нас прийшли мережі „Ябко“, „Яблуко“ та інші. І вони цілком серйозно сказали: „Дивіться, раніше ринок працював так. Нам потрібна дорожня карта від держави, як вийти з цього“. Вони впевнені, що вони все правильно роблять, але їм треба якісь перехідні періоди, щоб працювати „в білу“. І це на третьому році війни», — зазначив Гетманцев.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.