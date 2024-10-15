Гетманцев розповів, скільки коштує бюджету тіньова економіка — Finance.ua

Гетманцев розповів, скільки коштує бюджету тіньова економіка Сьогодні 13:03 — Казна та Політика

Гетманцев розповів, скільки коштує бюджету тіньова економіка

В Україні на початку цього року в тіні знаходилось 500 млрд грн не задекларованих податків. Після проробленої роботи може бути десь 420−430 млрд грн.

Про це в інтерв’ю Економічній правді розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«Ми вважаємо, що в тіні десь половина економіки, але є галузі, наприклад, торгівля, де 60−70%», — зазначив Гетманцев.

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За його словами, якщо порівняти надходження від ПДВ за 8 місяців 2021 року з надходженнями за аналогічний період 2024 року, то вони зросли на 73%. Це значно перевищує інфляцію, а з урахуванням падіння економіки — це абсолютно нормальні цифри.

«На 14,2% у нас збільшилася податкова ефективність — це показник, який дозволяє нам розрахувати, скільки на обсяг оподатковуваних операцій сплачується сума ПДВ. Для алкоголю податкова ефективність у 2021 році становила 5,1%, а на сьогодні — 7%. В абсолютних цифрах — це „плюс“ 1,2 мільярда за 8 місяців року. Виторг легальних алкогольних напоїв зріс на 28%», — розповів депутат.

Він також зауважив, що минулого тижня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який встановлює гарантоване податкове зобов’язання для спиртових заводів, виходячи з їхньої потужності, а не з того, скільки вони спирту виробляють.

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«З пального ми маємо плюс 5,1 мільярда гривень або плюс 45% порівняно з 2023 роком. З грального бізнесу надходження у 2021 році становили 204 мільйони, у 2022 році — 730,9 мільйона, за 8 місяців 2023 року — 5,6 мільярда, а за 8 місяців 2024 року — 11,7 мільярда. Зараз уже 13,5 мільярда. Це яскраво демонструє, скільки „тінь“ коштує державі», — зазначив Гетманцев.

За його даними, виторги по РРО у ювелірному бізнесі в Україні зросли на 67,8% у серпні 2024 року до січня 2024 року.

«Дуже показова цифра — вендингові машини — плюс 350%. Вони повністю були в тіні. Однак тінь — це не тільки тіньовий бізнес, але й чиновники, правоохоронці, які харчуються цією тінню. Це кланова система, яка формувалася 30 років, яка керувала державою», — розповів Гетманцев.

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Він також навів ще одні дані — по виторгу електроніки.

«По електроніці — плюс 34% від початку року і 157,7% зростання надходжень ПДВ (рік до року). Ми робили заслуховування на комітеті, і до нас прийшли мережі „Ябко“, „Яблуко“ та інші. І вони цілком серйозно сказали: „Дивіться, раніше ринок працював так. Нам потрібна дорожня карта від держави, як вийти з цього“. Вони впевнені, що вони все правильно роблять, але їм треба якісь перехідні періоди, щоб працювати „в білу“. І це на третьому році війни», — зазначив Гетманцев.

Економічна Правда За матеріалами:

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