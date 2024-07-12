Завдяки детінізації Україна може додатково отримувати до 500 млрд гривень на рік — Гетманцев Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Завдяки детінізації Україна може додатково отримувати до 500 млрд гривень на рік — Гетманцев

Потенційний вплив детінізації на щорічні бюджетні надходження — 500 млрд гривень.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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При цьому він визнав, що йдеться лише про теоретичні розрахунки. Адже «одним ударом» з проблемою тінізації української економіки не впоратися. Тож на першому етапі реально може йтися про поповнення бюджету додатково на 80 млрд грн щороку.

За словами нардепа, важливі кроки у цьому напрямку вже зроблено. Зростають податкові надходження від окремих галузей з традиційно високими ризиками перебування в «тіні».

«Наприклад, від виробництва і продажу алкоголю з початку року додатково до плану маємо 18,1% податків. Обсяги легальної реалізації спирту етилового торік зросли на 30%. Зрозуміло, що люди не почали пити більше — ми втратили території, мільйони українців виїхали чи наразі залишаються на тимчасово окупованих ворогом територіях… Але обсяги офіційних продажів спирту зросли. Причина — саме детінізація галузі», — переконаний Гетманцев.

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Це, на його переконання, підтверджують й інші цифри. Скажімо, податкова ефективність зі сплати ПДВ лікеро-горілчаними підприємствами зросла з 4,5% у 2021 році до 6,16% у 2024-ому.

«Скажімо, в Глобал Спірітс Груп (бренд „Хортиця“) податкове навантаження збільшилося з 5,3% до 7,84%, в ЛВН лімітед („Немирів“) — із 4,7% до 8,5%, на заводі „Гетьман“ — з 0% майже до 14%. І це — показник того, що галузь виходить з „тіні“. А загальне податкове навантаження на ювелірну галузь зросло в 2,2 раза рік до року», — навів приклади парламентарій.

Те ж стосується і пального: податкове навантаження у першому кварталі становило 2 грн на літр, тоді як у 2022-ому було на рівні 1,12, а в 2023-ому — 1,8 грн. Покращується ситуація і в тютюновій галузі.

«Попри те, що стан справ на ринку все ще не такий, як має бути в цивілізованій державі, із колишніх 23% цьогоріч „тінь“ зменшилася до 18%. Бюро економічної безпеки, схоже, серйозно взялося за цю галузь», — підсумував Гетманцев.

Укрінформ За матеріалами:

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