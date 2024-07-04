У Верховній Раді планують детінізувати ринок оренди житла — Finance.ua

У Верховній Раді планують детінізувати ринок оренди житла Сьогодні 11:30 — Особисті фінанси

У Верховній Раді планують детінізувати ринок оренди житла

До найбільших проблем ринку оренди житла українці відносять його тотальну тінізацію, відсутність державних програм оренди та незахищеність орендарів.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

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За її словами, під час нещодавніх публічних консультацій вдалося зібрати найбільш актуальні проблеми українського ринку оренди житла, який через війну і, відповідно, велику кількість ВПО, зазнав певних змін.

Головні проблеми ринку оренди житла

Парламентарка зазначила, що головною проблемою ринку орендного житла є те, що він не врегульований і не контрольований.

«Як наслідок — становище як орендодавців, так і орендарів є незахищеним. Оскільки через війну останніх значно побільшало за рахунок внутрішньої міграції, досить суттєво змінилася як географія ринку, так і його цінова політика. Зокрема, як свідчать дослідження компанії CEDOS, ціни на оренду у Києві вищі на 22% порівняно з середньою, в Миколаєві — нижчі на 30−35%, на Закарпатті ціни у 2,5 раза вищі за середні. А у Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях ціни на оренду є найнижчими. Однокімнатну квартиру у цих регіонах можна зняти за 3−4 тис гривень», — зазначила Шуляк.

За її словами, відсутність регулювання та належного адміністрування орендного ринку призводить до зменшених надходжень податків до міського та державного бюджету.

До найрозповсюдженіших проблем ринку орендного житла і, відповідно, його учасників — як орендарів, так і орендодавців, на сьогодні відносять:

високу вартість оренди житла;

відсутність соціального орендного житла з доступною орендною платою;

відсутність державних програм підтримки громадян для оренди житла;

недостатньо пропозицій на ринку житла;

незахищені права орендарів;

старі немодернізовані будинки, низьку якість житла;

більшість договорів оренди, які укладаються «у тіні».

Як планують розвʼязати ці проблеми

«Йдеться, насамперед, про детінізацію ринку орендованого житла. Важливо також обмежити можливість набуття у власність житла, що надане в користування державою або органами місцевого самоврядування. Окремо треба передбачити пільги для приватного інвестора, який буде будувати та управляти житлом, що надається в оренду за доступну плату», — пояснила Шуляк.

Крім цього, потрібно створити умови, щоб держава могла субсидіювати орендоване житло. Йдеться про соціальну субсидовану оренду.

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Також слід забезпечити дієвий механізм державного фінансування оренди житла у приватних будівельних компаній в інтересах, до прикладу, сімей загиблих воїнів. Зокрема, створити механізм партнерства/бартеру.

«Варто відзначити, що перелік очолила пропозиція детінізувати ринок орендованого житла. Також учасники обговорення вважають, що державне регулювання орендних відносин є найбільш дієвим механізмом», — зазначила голова Комітету містобудування.

За її словами, Україна веде консультації з міжнародними організаціями і з міжнародними фінансовими установами, оскільки ресурсів на рівні держави і рівні органів місцевого самоврядування не вистачить на повноцінне вирішення житлового питання так, як цього вимагає час і євроінтеграція.

Довідка Finance.ua:

за даними Держстату, оренда однокімнатної квартири в Києві подорожчала на 103,35 грн. Водночас, вартість оренди аналогічної квартири в Київській області зросла на 178,58 грн. На початку 2024 року вартість оренди однокімнатного житла у столиці становила в середньому 8 тис. 989,16 грн. Проте у травні середня вартість оренди збільшилася до 9 тис. 092,51 грн. Тобто проживання від початку року у Києві подорожчало на 103,35 грн;

як показали результати опитування Dim. ria, уподобання в оренді збігаються з планами на купівлю: лідером є квартири на вторинці, далі — новобудови та приватні будинки. Найбільше опитаних прагнуть знайти житло вартістю до 10 тис. грн на місяць.

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