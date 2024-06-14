Ціна на оренду квартир в Україні: де зростає (інфографіка) — Finance.ua

Ціна на оренду квартир в Україні: де зростає (інфографіка) Сьогодні 11:05 — Нерухомість

Ціна на оренду квартир в Україні: де зростає (інфографіка)

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у травні 2024 року становила 6 942 гривень, з початку року ціна зросла на 5,1%.

Про це повідомляє Держстат

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Лідером за вартістю оренди є Львівська область — 12 057 гривень.

На другому місці Закарпатська область — 11 772 гривні, де оренда подешевшала на 8,1%.

Третє місце посідає Рівненська область, де оренда з початку року зросла на 36,0% до 9785 гривень.

У Києві оренда подорожчала на 4,2% до 9093 гривень. Столиця зберігає 4 місце за вартістю.

Найнижчі ціни близьких до фронту областях:

Херсонській — 2 831 гривня,

Сумській — 3 289 гривень,

Миколаївській — 3 485 гривень.

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Також нагадаємо, нерухомість у Києві продовжує зростати у ціні. Медіанна вартість квартири у новобудові столиці сягнула рекордного показника у 51 325 грн/м². Найчастіше квартири від забудовників у Києві продають за 20 800 грн/м². За даними аналітики ринку M2Bomber, саме таку ціну за «квадрат» у новобудові виставили 8,2% продавців нерухомості.

Аналітичний центр українського маркетплейсу Dim. ria підсумував весняний сезон 2024 року на ринку нерухомості та представив оновлений звіт.

Станом на травень 2024 року до березня 2024 року найбільше падіння кількості пропозиції зафіксовано у Черкаській області — 42%. Також у столиці кількість оголошень зменшилася на 18%. На Заході України зафіксовано зростання кількість пропозиції. Так у Волинській області на 77% оголошень більше, ніж було у березні 2024 року.

Довідка Finance.ua:

У яких містах ЄС найдорожча та найдешевша оренда квартир. Міжнародний індекс оренди від HousingAnywhere свідчить про зростання цін на квартири. Так, у першому кварталі 2024 року індекс зафіксував зростання на 3,8% у річному обчисленні (за рік).

Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен і Утрехт незмінно входять до 10 найдорожчих міст за цінами на квартири, кімнати і студії, що вказує на постійні проблеми з доступністю житла у Нідерландах і Німеччині.

Орендар має не лише певні права, але й обов’язки перед власником житла. Перед тим, як винаймати квартиру, дізнайтеся про правила та зобов’язання, щоб уникнути зайвих фінансових витрат.

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