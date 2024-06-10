Де в Україні найдорожче та найдешевше орендувати житло (інфографіка) — Finance.ua

Де в Україні найдорожче та найдешевше орендувати житло (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Де в Україні найдорожче та найдешевше орендувати житло (інфографіка), unsplash.com

Аналітичний центр українського маркетплейсу Dim.ria підсумував весняний сезон 2024 року на ринку нерухомості та представив оновлений звіт.

Дослідження показує, що кількість пропозиції на ринку оренди зменшилася протягом весняного сезону.

Станом на травень 2024 року до березня 2024 року найбільше падіння кількості пропозиції зафіксовано у Черкаській області - 42%. Також у столиці кількість оголошень зменшилася на 18%. На Заході України зафіксовано зростання кількість пропозиції. Так у Волинській області на 77% оголошень більше, ніж було у березні 2024 року.

Ціни

У травні 2024 року середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві - 17 853 грн, а в області - 10 375 грн. За весну середня ціна у столиці не змінилася. На 23% зменшилася середня ціна на однокімнатну квартиру у Закарпатській області та у Черкаській області - на 13%.

Інфографіка: Dim. ria

Де винайняти однокімнатну квартиру найдорожче:

Київ — 17 853 грн;

Полтавська — 15 089 грн;



Дніпропетровська — 14 944 грн;



Львівська область — 14 630 грн;

Волинська — 13 364 грн

Де винайняти однокімнатну квартиру найдешевше:

Сумська — 5 257 грн;



Миколаївська — 5 504 грн;



Херсонська — 6 000 грн;

Харківська — 6 143 грн;

Чернівецька — 6 750 грн.

Інфографіка: Dim. ria

Дослідження вартості житла по районам Києва показало, що у найменша середня ціна житла у Деснянському районі, де однокімнатна квартира вартує 10 036 грн. Найбільша середня ціна у Печерському районі - 24 071 грн.

Інфографіка: Dim. ria

Нагадаємо, ринок оренди житла стабілізувався в останні пів року, ціни вже не коливаються. Але перше, що впливає на ринок оренди — це міграційні процеси.

Раніше ЛУН дослідив свіжий аналіз від HousingAnywhere. Такі міста, як Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен і Утрехт, постійно входять до топ-10 за вартістю квартир, кімнат і студій та мають постійні проблеми з доступністю житла в Нідерландах і Німеччині. Київ на останньому місці серед європейських столиць за вартістю оренди житла.

Згідно з даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у квітні 2024 року становила 6 880 гривень. Але з початку року вартість зросла на 4,2%.

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