Київ на останньому місці серед європейських столиць за вартістю оренди житла — Finance.ua

Київ на останньому місці серед європейських столиць за вартістю оренди житла Сьогодні 14:05 — Нерухомість

Київ на останньому місці серед європейських столиць за вартістю оренди житла

Ціни на оренду квартир в Європі перестали зростати. Водночас Київ на останньому місці серед європейських столиць за вартістю оренди житла.

ЛУН дослідив свіжий аналіз від HousingAnywhere

«За даними HousingAnywhere, в Європі можна помітити, що ціни на оренду вже не так швидко ростуть, але вони ще не почали падати», — зазначають аналітики ЛУН.

Статистика цін у Європі

Такі міста, як Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен і Утрехт, постійно входять до топ-10 за вартістю квартир, кімнат і студій та мають постійні проблеми з доступністю житла в Нідерландах і Німеччині.

Із усіх міст у топ-10, лише Мюнхен зазнав зниження цін на всі типи нерухомості порівняно з минулим роком. Амстердам, хоч і залишається найдорожчим містом для оренди усіх типів нерухомості, проте ціни на студії там трохи знизилися — на 0,6%.

Амстердам і Рим — два міста з найбільшою ціною на квартири з мінімальним підвищенням орендної плати порівняно з минулим роком на 0,1% і 2,6% відповідно. Оренда квартири в Амстердамі коштує 2 275 євро, в Парижі - 1 862 євро, в Лісабоні - 1 700 євро. За даними ЛУН, вартість аналогічної квартири в Києві - 500 євро.

Турин і Валенсія показали найбільше зростання орендної плати порівняно з минулим роком на 37,5% і 33,3%, але попри все з найнижчими орендними ставками (1100 і 1400 євро) серед великих міст у західній Європі.

Щодо Лісабону, після великого зростання цін у 2023 році він реєстрував значне зниження на 21,1% порівняно з минулим роком, що зробило його дев’ятим містом з найвищими цінами на квартири в Європі з орендною ставкою 1700 євро.

Однокімнатні квартири студії

Деякі міста Німеччини зазнали падіння цін, наприклад Штутгарт і Берлін зі зниженням на 26,2% і 7,7% відповідно. На противагу цьому, в деяких італійських містах спостерігається різке зростання. Болонья посідає п’яте місце серед найдорожчих міст для студій зі зростанням не менше ніж на 25%.

Рим займає дев’яту позицію з середньою орендною платою 1200 євро та зростанням на 20% порівняно з минулим роком. В Іспанії в Мадриді спостерігається зростання на 13,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, поступово скорочуючи розрив з цінами в Барселоні.

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Валенсія показала одне з найвищих зростань цін на оренду порівняно з минулим роком (23%), але все ще пропонує більш доступні ціни на оренду (із середньою орендною платою 800 євро).

А що в Україні

«Навіть з цінами до повномасштабного вторгнення оренда в українській столиці була відчутно нижча за європейські столиці. Так, обʼєм нашої економіки та платоспроможність також були і залишаються меншими, але за всіма економічними показниками вартість оренди мала бути вищою. Це ж стосується і вартості житла для купівлі. Згідно з розрахунками економістів, при зростанні ВВП до рівня сусідніх країн ціни на нерухомість в Україні можуть відчутно вирости», — прокоментував CBBO ЛУН Денис Суділковський.

Загалом, ринок оренди нерухомості в Україні значно більш динамічний та гнучкий, ніж в інших Європейських країнах. Для нас коливання в межах 20% протягом пів року є нормальним. Ринок моментально реагує на будь-які зміни в країні, на фронті, в економіці, і так само швидко повертається в норму.

Так, в Києві вартість оренди трикімнатних квартир з лютого почала стабільно зростати — на 16.67%. Це зростання можна вважати сезонним, і за прогнозами аналітиків ЛУН, однокімнатні та двокімнатні квартири теж відчують здорожчання найближчим часом.

Інфографіка: ЛУН

Нагадаємо, станом на квітень 2024-го загалом в країні продаються квартири в 1523 нових ЖК, свідчать дані ЛУН.

Довідка Finance.ua:

за даними Держстату, з початку року вартість зросла на 3,7%, при загальній інфляції в 1,2%. Середня ціна за місячну оренду 1-кімнатної квартири у березні 2024 року становила 6 851 грн;

в Україні можуть запровадити соціальну оренду житла для вирішення питання внутрішньо переміщених громадян та осіб, які потребують підтримки держави у вирішенні житлового питання;

за даними Dim. Ria, на початку весни 2024 року кількість пропозиції оренди дещо знизилася. Таким чином в Одеській області на 53% менше оголошень до попереднього місяця. У Полтавській області пропозиція зменшилася на 77%. Втім у Дніпропетровській області на 59% стало більше оголошень.

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