ТОП-5 міст України з найбільшою ціною за кв. метр в новобудові (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-5 міст України з найбільшою ціною за кв. метр в новобудові (інфографіка)
Станом на квітень 2024-го загалом в країні продаються квартири в 1523 нових ЖК, свідчать дані ЛУН.
В Україні відновлено будівництво у 78% нових житлових кварталах, у 22% призупинено. Водночас продажі відкриті на 86% об'єктах первинного ринку.
Про це йдеться в аналітиці ЛУН.
- На першому місці Львівська область — розпродано 74 житлових комплексів,
- на другому Київська — 68.
- Івано-Франківщина (35 ЖК),
- Одещина (30).
- Тернопільщина (19).
В ТОП-5 міст за ціною на новобудови входять Львів, Київ, Ужгород, Дніпро і Одеса.
Нагадаємо, на вторинному ринку Києва відчутно здорожчали квартири. За останні 6 місяців ціни на квадратні метри у столиці зросли на понад 6000 грн — із середніх 53 030 грн до 59 127 грн. Помітно збільшились вони і за місяць — майже на 3800 грн. Це повідомляє M2bomber.
Загалом, зазначається, по районах столиці вартість квартир варіюється від середніх 43 417 до 87 034 грн за 1 кв. м. Тобто, різниця між найдорожчим і найдешевшим житлом становить 43 617 грн.
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Довідка Finance.ua:
- Як повідомляють в Державному комітеті статистики, з початку року вартість зросла на 3,7%, при загальній інфляції в 1,2%. Середня ціна за місячну оренду 1-кімнатної квартири у березні 2024 року становила 6 851 грн.
- Перше місце — Закарпатська область, де оренда трохи впала — на 6,7% до 11 873 гривень. Друге місце — Львівська область, вартість оренди з початку року тут зросла на 0,4% до 11 838 гривень.
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