З чого будуватимуть українські забудовники після початку дії в Україні Регламенту ЄС № 305: що це змінить — Finance.ua

З чого будуватимуть українські забудовники після початку дії в Україні Регламенту ЄС № 305: що це змінить Сьогодні 16:00 — Нерухомість

З чого будуватимуть українські забудовники після початку дії в Україні Регламенту ЄС № 305: що це змінить

З 1 січня 2025 року в Україні почнуть діяти положення Регламенту ЄС № 305, які імплементовано в Україні Законом «Про надання будівельної продукції на ринку».

Що це дасть

Це докорінним чином змінить не лише кон‘юктуру ринку будівельної продукції, а і матиме вплив на весь сектор будівництва. Останньому слід бути готовими до змін, оскільки в Україні можна буде використовувати тільки ту продукцію, яка відповідатиме більше ніж 1000 нових стандартів.

Про це на зустрічі з Українською асоціацію девелоперів повідомила Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

За її словами, імплементацію Регламенту № 305 завершили у 2022 році і, оскільки сам Регламент був доволі складним, для нього зробили тривалий перехідний період — з 2020 року по 2025 рік. За цей час підготували всю законодавчу базу і прийняли близько 1300 стандартів, які вже діють в Україні, але ще близько 150 для запуску потрібно прийняти.

Шуляк зазначила, що серед виробників розуміння ключових вимог, про які йдеться в документі, є, однак загалом усім гравцям будівельного сектору слід детальніше познайомитись з 305 Регламентом.

За її словами, перше, що слід враховувати — безпекові вимоги до продукції. Саме вони забезпечують експлуатаційні характеристики будівель і споруд, тож проєктувальник об'єкту повинен спиратися саме на них. «Тобто ще на етапі створення проєкту закласти саме ту продукцію, що забезпечить відповідність основним безпековим вимогам.

Причому об'єкт має відповідати цим вимогам не лише на момент завершення будівництва формально, а й протягом усього життєвого циклу аж до знесення будівля не повинна становити загрози ні для екології, ні для безпеки життєдіяльності людей", — пояснила Шуляк.

Не лише сертифікат, а і декларація

Відповідність продукції вимогам, що стосуються екологічності, зносостійкості та безпеки в експлуатації, повинна бути відображена в спеціальній декларації і під таке декларування підпадає 35 категорій продукції, тобто фактично все, що використовують у будівництві. Декларації будуть формуватися у ЄДЕССБ, де в 2023 році запустили е-кабінет виробника будівельної продукції. Зараз його ведення є добровільним, однак згодом стане обов’язковим.

Забудовник повинен чітко розуміти, які категорії продукції обов‘язково підпадатимуть під декларування і враховувати це при виборі постачальника. Тобто переконатись, що виробник працює в рамках такого декларування. Якщо ні, використовувати його продукцію з 1 січня 2025 року буде заборонено.

Йдеться передусім про дотримання технології виробництва і якість виробленої продукції. Зараз виробник повинен отримувати на продукцію сертифікат, але сертифікація йде лише на конкретну партію товару.

Регламент № 305 — історія про постійний контроль виробництва. Тобто, крім сертифікату, який зараз видається після перевірки якості продукції на відповідність ключовим вимогам, йтиметься і про систему якості виробництва загалом.

Вже зараз варто визначатись, з яким постачальником працювати можна, а якого краще уникати. Якщо у виробника будівельної продукції немає декларації, то з ним не зможуть співпрацювати інші гравці ринку.

Контроль

Контроль якості продукції будуть перевіряти у спеціальних лабораторіях — на кожну категорію продукції буде своя. Після проходження перевірок в такій лабораторії виробнику надається висновок, на основі якого і буде сформовано підтверджуючий документ — декларація, де вказані всі необхідні показники. Причому, отримати висновок лабораторії потрібно буде навіть для імпортованої продукції, тобто забудовник так чи інакше матиме справу з Регламентом № 305.

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