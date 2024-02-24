За кошти, які планують витратити на будівництво метро на Троєщину, можна відновити Маріуполь — Finance.ua
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За кошти, які планують витратити на будівництво метро на Троєщину, можна відновити Маріуполь

Казна та Політика
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За кошти, які планують витратити на будівництво метро на Троєщину, можна відновити Маріуполь
За кошти, які планують витратити на будівництво метро на Троєщину, можна відновити Маріуполь
Київська влада планує витратити на будівництво метро на Троєщину від 2 до 5 млрд доларів.
Про це повідомив глава та засновник Офісу трансформації Максим Бахматов.
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Він заявляє, що здійснення будівництва метро на Троєщину у класичному стилі неможливе. За його словами, за ці кошти можна відбудувати Маріуполь, коли його буде звільнено.
«Тобто точно не буде пріоритету метро на Троєщину за 5 млрд доларів», — додав Бахматов.
У той же час Бахматов переконаний, що необхідно забезпечити сучасне сполучення на Троєщину, однак класичного метро там не буде.
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«По-перше, влада Києва не побудувала метро на Виноградар за 10 років, по-друге, вона звикла будувати кілометри за схемою середньої вартості в 4 млрд гривень», — заявляє Бахматов.
Нагадаємо, 1 лютого стало відомо, що в Києві мости через Дніпро Метро і Патона офіційно визнані недієздатними. Тоді повідомлялося, що в разі виникнення аварійної ситуації на мосту Метро йтиметься про фактичне будівництво нового мосту або відновлення існуючого.
За матеріалами:
Novyny.live
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