За кошти, які планують витратити на будівництво метро на Троєщину, можна відновити Маріуполь — Finance.ua

За кошти, які планують витратити на будівництво метро на Троєщину, можна відновити Маріуполь Сьогодні 07:11 — Казна та Політика

За кошти, які планують витратити на будівництво метро на Троєщину, можна відновити Маріуполь

Київська влада планує витратити на будівництво метро на Троєщину від 2 до 5 млрд доларів.

Про це повідомив глава та засновник Офісу трансформації Максим Бахматов.

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Він заявляє, що здійснення будівництва метро на Троєщину у класичному стилі неможливе. За його словами, за ці кошти можна відбудувати Маріуполь, коли його буде звільнено.

«Тобто точно не буде пріоритету метро на Троєщину за 5 млрд доларів», — додав Бахматов.

У той же час Бахматов переконаний, що необхідно забезпечити сучасне сполучення на Троєщину, однак класичного метро там не буде.

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«По-перше, влада Києва не побудувала метро на Виноградар за 10 років, по-друге, вона звикла будувати кілометри за схемою середньої вартості в 4 млрд гривень», — заявляє Бахматов.

Нагадаємо, 1 лютого стало відомо, що в Києві мости через Дніпро Метро і Патона офіційно визнані недієздатними. Тоді повідомлялося, що в разі виникнення аварійної ситуації на мосту Метро йтиметься про фактичне будівництво нового мосту або відновлення існуючого.

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