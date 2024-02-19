Гендиректора Київавтодору підозрюють у причетності до збитків у 300 млн грн — Finance.ua
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Гендиректора Київавтодору підозрюють у причетності до збитків у 300 млн грн

Кримінал
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Гендиректора Київавтодору підозрюють у причетності до збитків у 300 млн грн
Гендиректора Київавтодору підозрюють у причетності до збитків у 300 млн грн, Фото: npu.gov.ua
Генеральному директору «Київавтодор» та ексначальнику одного з експлуатаційних управлінь столиці повідомлено про підозру в службовій недбалості й забрудненні земель.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.
Зазначається, що протягом 2022−2023 років службові особи КП «ШЕУ Солом’янського району міста Києва» за вказівкою свого керівника звозили відходи різного типу на земельну ділянку, яка призначалась виключно для накопичення снігу, зібраного на вулицях м. Київ. У свою чергу керівник «Київавтодору» внаслідок несумлінного ставлення до своїх службових обов’язків, допустив здійснення підконтрольним підприємством дій, які призвели до забруднення ділянки відходами та матеріалами шкідливими для людей та довкілля.
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В ході огляду земельної ділянки із залученням спеціалістів Державної екологічної інспекції Столичного округу виявлено металобрухт, тверді побутові відходи, пластик, відходи автомобільного транспорту.
У результаті державі було завдано збитки на майже 300 млн грн.
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Генеральному директору «Київавтодор» та колишньому начальнику районного ШЕУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) та ч. 2 ст. 239 (Забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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