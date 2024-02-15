Виманили 45 млн гривень під приводом продажу дронів для ЗСУ (відео) — Finance.ua

Виманили 45 млн гривень під приводом продажу дронів для ЗСУ (відео) Сьогодні 16:44 — Кримінал

Правоохоронці затримали банду, яка ошукала українців більш ніж на 45 млн гривень під приводом продажу дронів для Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

«За результатом моніторингу пропозицій з продажу БпЛА 92 потерпілих перерахували шахраям понад 45 мільйонів гривень. Серед ошуканих — громадяни з усіх регіонів України різного віку й професій, яких обʼєднало бажання допомогти українським військовим», — пише пресслужба.

«Схему» організували дві жінки, які й раніше користувались надзвичайними ситуаціями в Україні для ошукування громадян. Під час блекаутів вони продали, однак не поставили 40 одиниць Starlink.

«За даними провадженням у 2023 році слідчі Нацполіції вже оголосили їм про підозри і скерували обвинувальні акти в суд. Після цього зловмисниці не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб Збройних сил України», — відзначає пресслужба.

В лютому правоохоронці провели 7 обшуків за місцем проживання фігурантів на території Києва, Одеської та Волинської областей.

Майно підозрюваних вартістю більше ніж 4,5 млн гривень й 28,6 млн гривень на банківських рахунках були заарештовані.

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