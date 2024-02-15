Виманили 45 млн гривень під приводом продажу дронів для ЗСУ (відео) — Finance.ua

Виманили 45 млн гривень під приводом продажу дронів для ЗСУ (відео)
Правоохоронці затримали банду, яка ошукала українців більш ніж на 45 млн гривень під приводом продажу дронів для Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.
«За результатом моніторингу пропозицій з продажу БпЛА 92 потерпілих перерахували шахраям понад 45 мільйонів гривень. Серед ошуканих — громадяни з усіх регіонів України різного віку й професій, яких обʼєднало бажання допомогти українським військовим», — пише пресслужба.
«Схему» організували дві жінки, які й раніше користувались надзвичайними ситуаціями в Україні для ошукування громадян. Під час блекаутів вони продали, однак не поставили 40 одиниць Starlink.
«За даними провадженням у 2023 році слідчі Нацполіції вже оголосили їм про підозри і скерували обвинувальні акти в суд. Після цього зловмисниці не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб Збройних сил України», — відзначає пресслужба.
В лютому правоохоронці провели 7 обшуків за місцем проживання фігурантів на території Києва, Одеської та Волинської областей.
Майно підозрюваних вартістю більше ніж 4,5 млн гривень й 28,6 млн гривень на банківських рахунках були заарештовані.
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