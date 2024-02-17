На Київській ГЕС встановлять захист від російських дронів: скільки це коштуватиме — Finance.ua

На Київській ГЕС встановлять захист від російських дронів: скільки це коштуватиме Сьогодні 19:08 — Казна та Політика

На Київській ГЕС встановлять захист від російських дронів: скільки це коштуватиме

На Київській гідроелектростанції «Укргідроенерго» встановить антидроновий захист. На це витратять 23,2 млн грн.

Конкурс відбувся на сайті Prozorro.

«Укргідроенерго» уклало договір не використовуючи електронну систему (тобто поза конкурентним форматом) на Інженерно-технічні заходи із антидронового захисту об'єктів критичної інфраструктури Київської ГЕС.

Роботи виконає ПрАТ «Укрсталь Конструкція». Облаштування повинні виконати до кінця 2024 року. Їх зміст не розкрили задля збереження секретності через умови воєнного стану.

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Нагадаємо, завдяки посиленню об'єктів критичної інфраструктури та збільшенню кількості засобів протиповітряної оборони цієї зими вдається уникати блекаутів. Про це розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

Він зазначив, що для забезпечення стабільної роботи енергетичних об'єктів врахували минулорічний досвід, тому підсилювали їх фізичними укріпленнями.

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