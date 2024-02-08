У КМВА розповіли, завдяки чому вдається уникати блекаутів взимку — Finance.ua

У КМВА розповіли, завдяки чому вдається уникати блекаутів взимку Сьогодні 20:20 — Енергетика

У КМВА розповіли, завдяки чому вдається уникати блекаутів взимку

Завдяки посиленню об'єктів критичної інфраструктури та збільшенню кількості засобів протиповітряної оборони цієї зими вдається уникати блекаутів.

Про це в ефірі «Радіо Свобода» розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

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Він зазначив, що для забезпечення стабільної роботи енергетичних об'єктів врахували минулорічний досвід, тому підсилювали їх фізичними укріпленнями.

Шаманов додав, що значну роль також відіграли західні системи ППО, яких «ніколи не буває багато».

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«росіяни намагатимуться бити „шахедами“, а також балістичними і крилатими ракетами по військовим та інфраструктурним об'єктам. Також вони постійно полюють за системами протиповітряної оборони західних зразків», — зауважив речник.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує , що до кінця опалювального сезону в Україні буде незначний дефіцит електроенергії. Проте теракти рф проти енергетичної інфраструктури є значним ризиком для економіки.

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