У КМВА розповіли, завдяки чому вдається уникати блекаутів взимку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У КМВА розповіли, завдяки чому вдається уникати блекаутів взимку

Енергетика
68
У КМВА розповіли, завдяки чому вдається уникати блекаутів взимку
У КМВА розповіли, завдяки чому вдається уникати блекаутів взимку
Завдяки посиленню об'єктів критичної інфраструктури та збільшенню кількості засобів протиповітряної оборони цієї зими вдається уникати блекаутів.
Про це в ефірі «Радіо Свобода» розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.
Читайте також
Він зазначив, що для забезпечення стабільної роботи енергетичних об'єктів врахували минулорічний досвід, тому підсилювали їх фізичними укріпленнями.
Шаманов додав, що значну роль також відіграли західні системи ППО, яких «ніколи не буває багато».
Читайте також
«росіяни намагатимуться бити „шахедами“, а також балістичними і крилатими ракетами по військовим та інфраструктурним об'єктам. Також вони постійно полюють за системами протиповітряної оборони західних зразків», — зауважив речник.
Нагадаємо, Національний банк прогнозує, що до кінця опалювального сезону в Україні буде незначний дефіцит електроенергії. Проте теракти рф проти енергетичної інфраструктури є значним ризиком для економіки.
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.