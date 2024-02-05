Чи можливий дефіцит електроенергії до кінця опалювального сезону — прогноз НБУ Сьогодні 09:45 — Енергетика

Чи можливий дефіцит електроенергії до кінця опалювального сезону — прогноз НБУ

Національний банк прогнозує, що до кінця опалювального сезону в Україні буде незначний дефіцит електроенергії. Проте теракти рф проти енергетичної інфраструктури є значним ризиком для економіки.

Про це свідчать дані « Інфляційного звіту » НБУ за січень 2024 року.

«Якщо не буде нових значних руйнувань, то у 2024 році очікується незначний дефіцит е/е переважно під час опалювального сезону», — йдеться у звіті.

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У НБУ зауважили, хоча в Україні значно посилили захист ППО, тривають ремонти та пристосування енергетичної системи до викликів війни, проте, — енергосистема значно постраждала, а росія не припиняє обстрілів, тоді як пожвавлення економічної активності збільшує споживання е/е.

У звіті йдеться, що дефіцит буде нівельовано імпортом е/е, тому він майже не вплине на економічну активність.

«У подальшому завдяки ремонтам та поставкам нового обладнання дефіциту е/е не очікується», — сказано в прогнозі.

Які є ризики

У НБУ повідомили, що ризиком є посилення атак рф на енергетичну інфраструктуру та це може зумовити більший, ніж очікується, дефіцит власних потужностей з виробництва е/е.

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Для покриття значного дефіциту може не вистачити технологічних можливостей для імпортних поставок е/е. У результаті відбуватимуться відключення як побутових, так і промислових споживачів, що обмежуватиме економічну активність. Темпи зростання ВВП будуть меншими, ніж у базовому сценарії.

«Проте рівень готовності бізнесу та населення до потенційних відключень е/е є вищим, ніж минулої зими, що обмежуватиме негативний вплив дефіциту е/е на економіку», — йдеться в огляді.

Яким був дефіцит наприкінці 2023 року

Інтенсивність обстрілів, глибина руйнувань об'єктів енергетики минулої зими та збільшення навантаження через холодну погоду очікувано призвели до дефіциту е/е. За оцінками НБУ, дефіцит е/е у IV кварталі становив лише близько 3%, що менше за попередні очікування (5%).

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«Це позитивно вплинуло на роботу як промислових підприємств, зокрема дало змогу підтримувати стабільні обсяги металургійного виробництва, так і сектору послуг. Водночас підготовка до опалювального сезону з урахуванням ризиків обстрілів стимулювала зростання добувної промисловості, зокрема видобуику газу та вугілля», — йдеться в огляді.

Нагадаємо, згідно з «Інфляційним звітом» НБУ, страйки на західних кордонах України з осені 2023 року спровокували зменшення обсягів зовнішньої торгівлі. Однак потік товарів швидко розподілили, відправляючи іншими напрямками.

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