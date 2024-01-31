Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку — Finance.ua

Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку Сьогодні 10:39 — Енергетика

Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку, на сьогодні у сховищах — близько 10 мільярдів кубів газу.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у ефірі телемарафон.

«Ми проходимо цей опалювальний сезон вперше в історії України на газі власного видобутку», — поінформував він.

Прем'єр наголосив, що «Нафтогаз України» і державне підприємство «Укргазвидобування» збільшили обсяги видобутку на 11%, а також відкрили нові свердловини видобутку газу доволі великого об'єму.

«Зараз у наших сховищах — близько 10 мільярдів кубічних метрів газу. І ми дійсно проходимо цей опалювальний сезон на газі виключно українського видобутку», — наголосив очільник уряду.

Шмигаль підкреслив, що Україна також проходить цю зиму зі збалансованою електроенергосистемою.

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Укрінформ За матеріалами:

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