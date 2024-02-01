Галущенко: підвищення тарифів на електроенергію не планується — Finance.ua

Галущенко: підвищення тарифів на електроенергію не планується Сьогодні 09:45 — Енергетика

Галущенко: підвищення тарифів на електроенергію не планується

Уряд не планує змінювати тарифи на електроенергію для побутових споживачів до кінця нинішнього опалювального сезону.

На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише пресслужба Міненерго.

«Коли відбуваються різні маніпуляції, я завжди закликаю звертатися до офіційних джерел. Ми не плануємо підвищення тарифів протягом цього опалювального сезону. Відповідні рішення ухвалено, є постанова Уряду, що діє до кінця квітня і встановлює рівень тарифів. Все решта — домисли, які є звичайними маніпуляціями», — підкреслив він.

Міністр також прокоментував інформацію щодо можливого підвищення тарифу після квітня. «Таких планів, проєктів і обговорень не існує», — підкреслив він.

Нагадаємо, Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку, на сьогодні у сховищах — близько 10 мільярдів кубів газу. Прем'єр наголосив, що «Нафтогаз України» і державне підприємство «Укргазвидобування» збільшили обсяги видобутку на 11%, а також відкрили нові свердловини видобутку газу доволі великого об'єму.

Довідка Finance.ua:

у 2024 році влада не буде підвищувати вартість електроенергії до 6 грн за кіловат. Однак діапазон ціни може складати 3,5−4 грн. Про це в ефірі «КИЇВ24» заявив експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук. За його словами, в умовах війни, зниження доходів та безробіття буде неправильним рішенням підвищувати тарифи. Це призведе до зростання боргів населення.

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